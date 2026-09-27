Μητσοτάκης: Έρχεται η διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς
Πίνακας περιεχομένων
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του το μέτρο που θα ευνοήσει όσους εργάζονται στην περιφέρεια.
Εντός των επόμενων ημερών οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια θα δουν στους λογαριασμούς τους επιστροφή δύο ενοικίων αναδρομικά για το έτος 2024.
Το μέτρο αυτό, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, υπενθύμισε σήμερα στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του.
«Το γεγονός ότι βρισκόμουν στην Αμερική δεν σημαίνει, όμως, ότι εδώ δεν έγιναν πράγματα. Ανοίγοντας, λοιπόν, τα θέματα της ανασκόπησης, ξεκινώ από την καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια που ξεκίνησε προχθές, την Παρασκευή, και μάλιστα αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2024».
Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ακολουθεί η πληρωμή που συνδέεται με τα ενοίκια του 2025, με αποτέλεσμα ορισμένοι δικαιούχοι να μπορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να έχουν λάβει συνολικά μέσα στη χρονιά ποσό που αντιστοιχεί ακόμη και σε τέσσερα μισθώματα.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr