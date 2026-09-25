Μουσικά Σχολεία: Προσλήψεις μουσικών για τη νέα χρονιά – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Πίνακας περιεχομένων
Ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς που ενδιαφέρονται να διδάξουν μαθήματα μουσικής ειδίκευσης στα Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς με γνώση παραδοσιακών μουσικών οργάνων να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στον πίνακα εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16), για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν παράλληλα την προτίμησή τους για τα Μουσικά Σχολεία στα οποία επιθυμούν να προσληφθούν, προκειμένου να διδάξουν μαθήματα μουσικής ειδίκευσης με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου Μουσικής.
Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), στην ιστοσελίδα opsyd.sch.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.
Δείτε την πρόσκηση εδώ
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr