Μουσικά Σχολεία: Προσλήψεις μουσικών για τη νέα χρονιά – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και επαφής με την αγορά εργασίας θα έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.