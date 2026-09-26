Άδειες εκπαιδευτικών: Ποιός τις εγκρίνει – Τι ισχύει για μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους

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Διαφορετική διαδικασία ακολουθείται για τη χορήγηση των αδειών των εκπαιδευτικών, ανάλογα τόσο με το είδος της άδειας όσο και με τη σχέση εργασίας τους.

Άλλες άδειες εγκρίνονται απευθείας από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια της σχολικής μονάδας, άλλες από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ειδικά για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς προβλέπεται και περίπτωση στην οποία αρμόδιο είναι το ΑΠΥΣΠΕ.

Τι εγκρίνει ο διευθυντής του σχολείου για τους μόνιμους

Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, ένα μεγάλο μέρος των αδειών χορηγείται από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια της σχολικής μονάδας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η κανονική άδεια, η ειδική άδεια γάμου ή θανάτου, η ειδική άδεια για γέννηση τέκνου σε άνδρες εκπαιδευτικούς, η άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος και η άδεια για συμμετοχή σε δίκη.

Από τη διεύθυνση του σχολείου χορηγούνται επίσης η ειδική άδεια νοσήματος 22 ημερών, η ειδική γονική άδεια 10 ημερών, η γονική άδεια νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών –με αναφορά και σε 30 ημέρες άνευ αποδοχών–, η ειδική άδεια αναπηρίας και η άδεια αιμοδοσίας.

Στην ίδια αρμοδιότητα εντάσσονται ακόμη η άδεια ασθένειας τέκνων, η γονική άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού, η αναρρωτική άδεια, η άδεια εξετάσεων και η άδεια υπερεργασίας για επιτηρητές στο ΚΠγ.

Ποιες άδειες μονίμων περνούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Διαφορετική είναι η διαδικασία για μια σειρά αδειών μεγαλύτερης διάρκειας ή ειδικού χαρακτήρα.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί την άδεια κύησης και λοχείας, την κανονική άδεια κυοφορίας, την τρίμηνη άδεια για ανατροφή τρίτου παιδιού, καθώς και την εννεάμηνη άδεια ανατροφής ή το μειωμένο ωράριο.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η εξάμηνη άδεια ανατροφής για περιπτώσεις γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ., όπως επίσης οι άδειες για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους, οι άδειες αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου και η συνδικαλιστική άδεια.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι επίσης αρμόδιος για άδεια άνευ αποδοχών έως έναν μήνα, αθλητική άδεια και άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας.

Για άδεια άνευ αποδοχών μεγαλύτερη του ενός μήνα, εφόσον δεν αφορά ανατροφή τέκνου, αρμόδιο είναι το ΑΠΥΣΠΕ.

Τι ισχύει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι άδειες των αναπληρωτών.

Ο διευθυντής ή η διευθύντρια της σχολικής μονάδας χορηγεί την κανονική άδεια, την άδεια γάμου ή θανάτου, την άδεια για γέννηση τέκνου σε άνδρες εκπαιδευτικούς, την άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος και την άδεια για συμμετοχή σε δίκη.

Στην αρμοδιότητά του βρίσκονται επίσης η κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος 22 ημερών, η ειδική γονική άδεια 10 ημερών, η γονική άδεια νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών –με αναφορά σε 30 ημέρες άνευ αποδοχών–, η άδεια αναπηρίας και η άδεια αιμοδοσίας.

Από τη σχολική μονάδα χορηγούνται ακόμη η γονική άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου, η αναρρωτική, η φοιτητική άδεια – άδεια εξετάσεων και η άδεια υπερεργασίας για επιτηρητές στο ΚΠγ.

Κύηση, λοχεία και ανατροφή για τους αναπληρωτές

Για άλλες κατηγορίες αδειών των αναπληρωτών αρμόδιος είναι ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η άδεια κύησης και η άδεια λοχείας, καθώς και το μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου έως δύο ετών.

Παράλληλα, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης χορηγούνται η άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους, η άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, η συνδικαλιστική άδεια και η άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας.

Οι άδειες των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Πιο περιορισμένη είναι η καταγραφή που αφορά τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Ο διευθυντής ή η διευθύντρια της σχολικής μονάδας χορηγεί την ειδική γονική άδεια 10 ημερών, τη γονική άδεια νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών –με αναφορά σε 30 ημέρες άνευ αποδοχών– και την αναρρωτική άδεια.

Από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγούνται η άδεια κύησης, η άδεια λοχείας και η τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.