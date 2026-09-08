Άνοιγμα σχολείων: Τα στοιχήματα για τη νέα σχολική χρονιά

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Οι αλλαγές που θα δουν μαθητές και εκπαιδευτικοί με το πρώτο σχολικό κουδούνι

Ψηφιακός μετασχηματισμός, νέα μαθήματα και ένα διεθνές απολυτήριο αποτελούν το πλέγμα μεταρρυθμίσεων για τη νέα σχολική χρονιά.

Το στοίχημα είναι φιλόδοξο για το Υπουργείο Παιδείας, καθώς εγκαινιάζει πιλοτικά το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επεκτείνει την πρόσβαση σε ζωντανά μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ εισάγεται ένα νέο μάθημα, αυτό της Ηθικής από τη Γ΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Λυκείου, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ψηφιακός βοηθός και ζωντανά μαθήματα

Ο θεσμός του Ψηφιακού Φροντιστηρίου από την έναρξή του έχει καταγράψει συνολικά 308.000 χρήστες, εκ των

οποίων 162.243 νέοι προστέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025. Τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται αυτός ο αριθμός να αυξηθεί καθώς το Ψηφιακό Φροντιστήριο επεκτείνει τα ζωντανά μαθήματα σε ψηφιακές τάξεις και στην Α’ και Β’ Λυκείου, με στόχο να καλύψει συνολικά τις ανάγκες και τα κενά των μαθητών στην τελευταία βαθμίδα του σχολείου και όχι μόνο να λειτουργεί ως εργαλείο προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος τα ζωντανά μαθήματα γίνονταν μόνο για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, σε μία προσπάθεια κάλυψης των κενών, λίγο πριν την κρίσιμη δοκιμασία τωνπανελλαδικών εξετάσεων.

Με τις νέες τεχνολογίες να εισάγονται σταδιακά στην πραγματική αλλά και την ψηφιακή τάξη, ένα ακόμα εργαλείο, ο ψηφιακός βοηθός θα προστεθεί στο φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.

Χάρη στο νέο εργαλείο EduAI, οι μαθητές θα λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια των ζωντανών μαθημάτων, ασκήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο και την απόδοσή τους. Το σύστημα «κατανοεί» το περιεχόμενο του μαθήματος, εντοπίζει έγκαιρα πιθανά γνωστικά κενά και υποστηρίζει τη στοχευμένη και εξατομικευμένη εξάσκηση, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση.

Παράλληλα, η δυσκολία των ασκήσεων προσαρμόζεται δυναμικά, επιτρέποντας στους μαθητές να προχωρούν με ρυθμό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες και ενισχύοντας την αυτοαξιολόγηση και την ουσιαστική εμπέδωση της γνώσης. Η εφαρμογή του συστήματος τοποθετείται στα μέσα του σχολικού έτους 2026-2027.

Κρατικό πιστοποιητικό ξένων γλωσσών από τη Γ΄ Γυμνασίου

Μία ακόμη αλλαγή αφορά τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι για πρώτη χρονιά θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.

Η πιστοποίηση θα αφορά τα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, ενώ οι εξετάσεις θα διεξάγονται εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε ειδικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, σε περιορισμένο αριθμό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μαθητών.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί, μεταξύ άλλων, Προσαρμοστικό Ηλεκτρονικό Τεστ, το οποίο θα μεταβάλλει σταδιακά τη δυσκολία των ερωτήσεων ανάλογα με τις επιδόσεις του εξεταζόμενου. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται ακριβέστερη και περισσότερο εξατομικευμένη αξιολόγηση των γνώσεων κάθε μαθητή.

Το Διεθνές Απολυτήριο στα δημόσια σχολεία

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δημόσια σχολεία εισάγεται φέτος η δυνατότητα φοίτησης σε πρόγραμμα International Baccalaureate. Μία δυνατότητα που παρέχεται εδώ και δεκαετίες στα ιδιωτικά σχολεία, θα παρέχεται πλέον δωρεάν στους μαθητές των δημοσίων.

Αν και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει τον ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, ότι η λήψη του ΙΒ δεν θα συνδεθεί -τουλάχιστον σε πρώτη φάση- με την είσοδο στα δημόσια ελληνικά πανεπισίτήμια, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό αποτελεί ένα σημαντικό διαβατήριο για την διεκδίκηση μιας θέση τόσο στα μη κρατικά πανεπιστήμια όσο και σε ξένα Ιδρύματα.

Η αρχή θα γίνει σε 11 σχολεία και παρά το περιορισμένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από μαθητές για την πρώτη χρονιά, στόχος είναι να καθιερωθεί ως μία ισότιμη εναλλακτική διαδρομή για τους μαθητές των δημοσίων σχολείων.

Στην Αττική το πρόγραμμα θα εφαρμόσει η πλειονότητα των επιλεγμένων σχολικών μονάδων, η οποία περιλαμβάνει τα Πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγίων Αναργύρων, Βαρβακείου, Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και Ιωνιδείου, καθώς επίσης το Μουσικό Σχολείο Αθήνας, το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα.

Στη Θεσσαλονίκη η πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος», στο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Στην περιφέρεια το πρόγραμμα θα επεκταθεί στη Θεσσαλία με το Μουσικό Σχολείο Βόλου, ενώ στην Κρήτη θα λειτουργήσει στο Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Τι αλλάζει στον σχολικό χάρτη

Στον εκπαιδευτικό χάρτη προστίθενται από φέτος και 8 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, την ώρα που σημαντικές μεταβολές καταγράφονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος.

Ειδικότερα, με το σχετικό ΦΕΚ προβλέπεται η κατάργηση συνολικά 75 σχολείων, εκ των οποίων 43 είναι Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας.

Παράλληλα, 82 σχολικές μονάδες συγχωνεύονται. Πρόκειται για 70 Νηπιαγωγεία, τα οποία συγχωνεύονται σε 33, καθώς και 12 Δημοτικά Σχολεία που συγχωνεύονται σε 6.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί, καθώς 146 σχολεία υποβιβάζονται οργανικά λόγω της μείωσης των εγγραφών. Από αυτά, τα 40 είναι Νηπιαγωγεία και τα 106 Δημοτικά Σχολεία.

Στον αντίποδα, προβλέπεται η ίδρυση ενός νέου σχολείου, του 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βόθωνα στη Θήρα, ενώ 38 σχολικές μονάδες προάγονται λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών. Πρόκειται για 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία.