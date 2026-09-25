Πανελλαδικές Ελλήνων του Εξωτερικού 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα
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Lead: Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού 2026 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού, Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα.
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού 2026 για μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού, Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, που αφορούν και τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό και αποφοίτους ξένων λυκείων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους στην ιστοσελίδα: https://results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες από επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο, γραμμένους με κεφαλαία.
Στην ίδια πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί και τα στοιχεία όσων κρίθηκαν κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις προθεσμίες εγγραφών στις σχολές επιτυχίας.
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