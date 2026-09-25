Καυγάς μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο της Πάτρας – Στο νοσοκομείο 16χρονος

Σημαντικές αλλαγές για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά φέρνουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, με αιχμή την επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο, το οποίο από το 2021 εποπτευόταν από τη Νέα Υόρκη.