Καυγάς μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο της Πάτρας – Στο νοσοκομείο 16χρονος
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Ένας 16χρονος τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πάτρα όταν δύο ανήλικοι μαθητές διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια στο προαύλιο του σχολείου. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 16χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Μετά τον τραυματισμό του μαθητή, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 16χρονο, μεταφέροντάς τον στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα για τραύμα στο χέρι.
Στο μεταξύ, αστυνομικοί μετέβησαν στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και όσα ακολούθησαν.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν προκύπτουν λόγοι για τον σχηματισμό δικογραφίας.
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