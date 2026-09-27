ΙΕΠ: Εθνικό Εργαστήριο για την παραπληροφόρηση και τον ψηφιακό γραμματισμό – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στην τελική ευθεία η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με τις κρίσιμες ημερομηνίες να «κλειδώνουν» στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αναλήψεις υπηρεσίας να ακολουθούν στις αρχές Οκτωβρίου.

ΚΕΔΑΣΥ: «Οριακή» η διοικητική στελέχωση – Στη Βουλή τα κενά και η μείωση των αποσπάσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας από 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου.

Lead: Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού 2026 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού, Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα.

Ένας 16χρονος τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Για 15η συνεχόμενη χρονιά η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής που φοιτούν στη Β’ και Γ’ Λυκείου στην Ελλάδα.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, με το Υπουργείο Παιδείας να θέτει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Προβλήματα στην εξυπηρέτηση των φοιτητών προκαλεί η μη λειτουργία ορισμένων κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και επαφής με την αγορά εργασίας θα έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Το «We are UoA» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στα Προπύλαια και θα περιλαμβάνει Ημέρες Καριέρας, τελετή υποδοχής και βραβεύσεις πρωτοετών, καθώς και συναυλία του «Music Odyssey» με guest star τη Μαρίνα Σπανού.

Ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς που ενδιαφέρονται να διδάξουν μαθήματα μουσικής ειδίκευσης στα Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο

Με το σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο» πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, με τη συμμετοχή 150 μαθητών και μαθητριών.

Στόχος της απάτης ήταν να πειστούν πολίτες και επαγγελματίες να προσφέρουν χρήματα, πιστεύοντας ότι ενισχύουν μαθητές που έχουν οικονομική ανάγκη.

Ποια είναι τα επίμαχα σημεία της εγκυκλίου που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Τι προβλέπεται για αριθμό δράσεων, συνοδούς, συμμετοχή μαθητών, τουριστικά γραφεία, προσφορές, δικαιολογητικά, κινητά και Erasmus.

Διαφορετική διαδικασία ακολουθείται για τη χορήγηση των αδειών των εκπαιδευτικών, ανάλογα τόσο με το είδος της άδειας όσο και με τη σχέση εργασίας τους.

Η δραματική υποχώρηση των γεννήσεων στην Ελλάδα συνοδεύεται από δεκάδες αναστολές σχολικών μονάδων.

Εθνικό Εργαστήριο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο σχολείο διοργανώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης και αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Το μπόνους που μπορούν να διεκδικήσουν 2.106 πρωτοετείς φοιτητές – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του το μέτρο που θα ευνοήσει όσους εργάζονται στην περιφέρεια.

ΙΕΠ: Εθνικό Εργαστήριο για την παραπληροφόρηση και τον ψηφιακό γραμματισμό – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

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Εθνικό Εργαστήριο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο σχολείο διοργανώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης και αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου.