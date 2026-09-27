ΙΕΠ: Εθνικό Εργαστήριο για την παραπληροφόρηση και τον ψηφιακό γραμματισμό – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
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Εθνικό Εργαστήριο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο σχολείο διοργανώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης και αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου.
Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τον εκπαιδευτικό να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και μαθητριών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) διοργανώνει Εθνικό Εργαστήριο με τίτλο «Ο Εκπαιδευτικός στην Ψηφιακή Εποχή: Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης και Ενίσχυση του Ψηφιακού Γραμματισμού στο Σχολείο».
Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο «Teachers 4.0 Digital Age: Tackling Disinformation and Promoting Digital Literacy through Education and Training in European Classrooms» (Teachers 4.0 Digital), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+.
Μέσα από το έργο επιδιώκεται η ενίσχυση των εκπαιδευτικών με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης και πρακτικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση και να ενισχύουν την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Το Εθνικό Εργαστήριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να διαδώσει τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου, αλλά και να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής απόψεων για τις σύγχρονες προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο.
Το Εθνικό Εργαστήριο του έργου απευθύνεται σε:
- εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες εμφανίζονται ως δηλωμένοι/ες στην πλατφόρμα myschool,
- στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και λοιπά στελέχη με παιδαγωγικές, διοικητικές ή υποστηρικτικές αρμοδιότητες.
Χρόνος και χώρος διεξαγωγής
- Ημερομηνία: Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026
- Ώρα διεξαγωγής: 14:30 – 17:30
- Τρόπος διεξαγωγής: Διά ζώσης
- Τόπος διεξαγωγής:: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα, 4ος όροφος, Αίθουσα 404)
Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή
- Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται από 22-09-2026 και ώρα 15:00 έως 25-09-2026 και ώρα 15:00 μέσω της δικτυακής πύλης e-ΙΕΠ https://mitroo.iep.edu.gr/login.
- Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει βάσει σειράς προτεραιότητας σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυνατή αντιπροσώπευση ρόλων καθώς και τη βέλτιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού των εξήντα (60) συμμετεχόντων/ουσών.
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