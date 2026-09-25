Υποτροφίες για μαθητές Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής – Έως 10 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

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Για 15η συνεχόμενη χρονιά η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής που φοιτούν στη Β’ και Γ’ Λυκείου στην Ελλάδα.

Υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής που φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στην Ελλάδα προσφέρει για 15η συνεχόμενη χρονιά η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των μαθητών κατά την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και στην υποστήριξή τους στην προσπάθεια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Φοιτούν στη Β’ ή Γ’ Λυκείου.

Έχουν αποκλειστικά Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή.

Προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ελλάδας.

Για την επιλογή των υποτρόφων θα ληφθούν υπόψη η σχολική τους επίδοση, η οικονομική τους κατάσταση και ο βαθμός στον οποίο χρειάζονται οικονομική ενίσχυση. Στη διαδικασία αξιολόγησης προβλέπονται επίσης συνεντεύξεις και/ή γραπτές εξετάσεις.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ακόμη ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές και μαθήτριες που έλαβαν υποτροφία την προηγούμενη χρονιά ή είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου υποψηφιότητα.

Αιτήσεις έως τις 10 Οκτωβρίου

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 10η Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο υποψηφιότητας και να το αποστείλουν μέσω email στη διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.».

Στο έντυπο ζητούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, η διεύθυνση κατοικίας, το Λύκειο και η τάξη φοίτησης, στοιχεία σχετικά με την Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή των γονέων, καθώς και η επιστήμη που επιθυμεί να σπουδάσει ο μαθητής και οι λόγοι της συγκεκριμένης επιλογής.

Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να αναφέρουν τους βαθμούς των μαθημάτων του προηγούμενου σχολικού έτους, προσκομίζοντας σχετικό πιστοποιητικό από το σχολείο, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αιτούνται οικονομική ενίσχυση.