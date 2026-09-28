Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Ποιά η διαφορά σε μετεγγραφή και μετακίνηση – Αναλυτικός πίνακας

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Δύο διαφορετικές ευκαιρίες για μεταφορά θέσης έχουν οι φοιτητές και φέτος. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για μετεγγραφές και μετακινήσεις, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας προσφέρει δύο διαφορετικές «διαδρομές» για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν σε άλλο τμήμα από αυτό που πέρασαν, εκμεταλλευόμενοι τις μεταγγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τους διαφορετικούς κανόνες ως προς τα Τμήματα που μπορούν να επιλέξουν, τα απαιτούμενα μόρια, το αρχικό Μηχανογραφικό αλλά και τη σειρά με την οποία εξετάζεται κάθε αίτημα.

Η βασική διαφορά είναι ότι η μετεγγραφή αφορά αποκλειστικά αντίστοιχα Τμήματα, ενώ η μετακίνηση διευρύνει τις επιλογές σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, ακόμη και όταν αυτά δεν είναι αντίστοιχα. Παράλληλα, διαφορετικές είναι οι προϋποθέσεις ως προς τη βάση που πρέπει να καλύπτει ο φοιτητής, αλλά και το εάν το Τμήμα υποδοχής είχε δηλωθεί εξαρχής στο μηχανογραφικό του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σειρά εξέτασης: προηγείται η μετεγγραφή, ενώ η μετακίνηση λειτουργεί επικουρικά και εξετάζεται στη συνέχεια, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η μετεγγραφή και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Για να είναι απόλυτα σαφές το τοπίο, ο Δρ. Κωνσταντίνος Κότιος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της LABORA, συνοψίζει για το iPaideia.gr τις τέσσερις βασικές διαφορές των δύο διαδικασιών :