Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Η μεγάλη αλλαγή στη φετινή εγκύκλιο

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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, με το Υπουργείο Παιδείας να θέτει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Μια σημαντική αλλαγή που διευρύνει τις δυνατότητες μετεγγραφής για οικογένειες με δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις φέρνει η φετινή εγκύκλιος.

Για πρώτη φορά, στις προβλέψεις για τα «αδέλφια φοιτητές» εντάσσονται πλέον και σπουδαστές σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, διευρύνοντας το πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η αλλαγή αφορά άμεσα οικογένειες στις οποίες το ένα παιδί σπουδάζει σε πανεπιστημιακό τμήμα μακριά από τον τόπο κατοικίας και το άλλο φοιτά σε σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας. Πρόκειται για περιπτώσεις που μέχρι πέρυσι δεν αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο με εκείνες των αδελφών που φοιτούσαν στις προβλεπόμενες Στρατιωτικές Σχολές.

Με τη νέα εγκύκλιο, όμως, ο κύκλος των δικαιούχων ανοίγει σημαντικά. Ως «αδελφός φοιτητής» λαμβάνεται πλέον υπόψη όχι μόνο όποιος σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο ή στις προβλεπόμενες στρατιωτικές σχολές, αλλά και όποιος φοιτά στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Κωνσταντίνος Κότιος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της LABORA και στο iPaideia.gr, μία από τις πιο θετικές καινοτομίες της φετινής εγκυκλίου έγκειται στην ουσιαστική διεύρυνση των δικαιούχων στην κατηγορία των «αδελφών φοιτητών».

Ενώ μέχρι πέρυσι το δικαίωμα αναγνώριζε ως φοιτητή-αδελφό κατά κύριο λόγο όσους φοιτούσαν σε Πανεπιστήμια και στις παραδοσιακές Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΑΣΣΥ), στη φετινή διαδικασία το πλαίσιο ανοίγει και αγκαλιάζει ολόκληρο το φάσμα των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, ως «αδελφός φοιτητής» υπολογίζεται πλέον επισήμως όποιος σπουδάζει σε:

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.)

Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τις οικογένειες:

Εάν ένας πρωτοετής φοιτητής πέρασε σε πανεπιστημιακό τμήμα μακριά από το σπίτι του και έχει αδελφό/αδελφή που εισήχθη ή φοιτά σε Αστυνομική ή Πυροσβεστική Σχολή, θεμελιώνει πλέον πλήρες δικαίωμα για μετεγγραφή ή μετακίνηση (στον τόπο σπουδών του αδελφού, στον τόπο κατοικίας των γονέων ή σε κοινή τρίτη πόλη).

Πρόκειται για μια κομβική ρύθμιση κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία αναγνωρίζει την πραγματικότητα των εξόδων μιας οικογένειας με ένστολους σπουδαστές και αίρει μια χρόνια ανισότητα ανάμεσα στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις

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