Πανεπιστήμιο Πατρών: Ημέρα Καριέρας για την Πληροφορική και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες – Ποιες εταιρείες συμμετέχουν

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Ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και επαφής με την αγορά εργασίας θα έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης, με επίκεντρο τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, από τις 09:30 έως τις 18:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η δράση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι διαθέτουν σπουδές και ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε τομείς όπως η Πληροφορική, η ανάπτυξη λογισμικού, τα πληροφοριακά συστήματα, οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, η ηλεκτρονική και η μικροηλεκτρονική, η επιστήμη δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Μέσα από την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές, να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας και να διερευνήσουν τις διαθέσιμες επιλογές για την επαγγελματική τους πορεία στους ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας.

Στόχος της εν λόγω «Ημέρας Καριέρας & Επαγγελματικής Δικτύωσης» είναι να δημιουργήσει ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνάντησης, γνωριμίας και επαγγελματικής δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων νέων επιστημόνων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του κλάδου της Ψηφιακής Τεχνολογίας και της Πληροφορικής.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι εταιρείες: Accenture, Beta CAE, Deloitte, Dynacomp, Epsilonet, EY, ΙΤΥΕ Διόφαντος, Grant Thornton, Intracom Defence, Intracom Telecom, Kaizen Gaming, Knowledge, KPMG, Meazon, NetCompany, Nova,π-Net, Profile Software, PwC, Renesas, Siemens Healthineers, Space Hellas, Telekom, TELETEL, Uni Systems,Vodafone, οργανισμοί με σημαντική δραστηριότητα στο ευρύτερο οικοσύστημα των ψηφιακών τεχνολογιών.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για κάθε εταιρεία, να πραγματοποιήσουν σύντομες προσωπικές συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, θα μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επαγγελματικές προοπτικές και θέσεις πρακτικής άσκησης και να παρουσιάσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προφίλ, διερευνώντας δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής συνεργασίας.

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία σύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, ενισχύοντας τις ευκαιρίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων, δικτύωσης και απασχόλησης.