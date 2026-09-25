ΕΚΠΑ: Μεγάλο φεστιβάλ στα Προπύλαια για τους πρωτοετείς και τα 190 χρόνια του Πανεπιστημίου
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Το «We are UoA» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στα Προπύλαια και θα περιλαμβάνει Ημέρες Καριέρας, τελετή υποδοχής και βραβεύσεις πρωτοετών, καθώς και συναυλία του «Music Odyssey» με guest star τη Μαρίνα Σπανού.
Με ένα μεγάλο φεστιβάλ στα Προπύλαια καλωσορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και τη νέα γενιά φοιτητών και φοιτητριών, τιμώντας παράλληλα τα 190 χρόνια από την ίδρυσή του.
Το Φεστιβάλ «We are UoA» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, προσφέροντας στους νέους φοιτητές την ευκαιρία να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο, τις δράσεις και τις δυνατότητές του, αλλά και να έρθουν σε επαφή με την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα.
Με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, το ΕΚΠΑ υποδέχεται τους νέους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να γίνουν μέρος μιας ιστορίας 190 ετών και να ξεκινήσουν τη δική τους διαδρομή μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων :
- Ημέρες Καριέρας, με ενημερωτικές δράσεις και ευκαιρίες δικτύωσης των φοιτητών/-τριών μας.
- Βράβευση των πρώτων που εισήχθησαν φέτος σε κάθε Τμήμα του ΕΚΠΑ.
- Συναυλία από το μουσικό σχήμα «Music Odyssey» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Guest star: Μαρίνα Σπανού
Πρόγραμμα
15:00 – 16:00: Forum διαλόγου για τη σταδιοδρομία
15:00 – 19:00: Ημέρες Καριέρας: Φουαγιέ Αμφιθεάτρου Αργυριάδης και Αίθουσα παλαιού Πρωτοκόλλου
18:00 – 19:00: Τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών όλων των Τμημάτων και βραβεύσεις αριστευσάντων φοιτητών και φοιτητριών
19:00 – 23:00: Συναυλία με το συγκρότημα Music Odyssey του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με guest star τη Μαρίνα Σπανού
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