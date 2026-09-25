Λαμία: Απάτη με πρόσχημα τη σχολική εκδρομή – Παρίσταναν τους μαθητές και ζητούσαν χρήματα

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Στόχος της απάτης ήταν να πειστούν πολίτες και επαγγελματίες να προσφέρουν χρήματα, πιστεύοντας ότι ενισχύουν μαθητές που έχουν οικονομική ανάγκη.

Μια διαφορετική υπόθεση απάτης απασχολεί τις Αρχές στη Λαμία αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι εμφανίζονται ως μαθητές και ζητούν βοήθεια για συμμαθητές τους, οι οποίοι φέρονται να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πενταήμερη εκδρομή του σχολείου του .

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να πείσουν πολίτες και επαγγελματίες να προσφέρουν χρήματα για έναν υποτιθέμενο καλό σκοπό, εκμεταλλευόμενοι την πρόθεση των πολιτών να στηρίξουν μαθητές που έχουν ανάγκη.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του LamiaReport, δύο άτομα νεαρής ηλικίας γύρω στα 16-18 ετών, πήγαν σε μαγαζιά και γραφεία της Λαμίας και υποστήριξαν ότι είναι μαθητές σχολείου των Καμένων Βούρλων και ζητούσαν χρήματα για συμμαθητές τους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν την πενταήμερη.

Δεν δίστασαν μάλιστα να παρουσιάσουν ψεύτικα χαρτιά και στοιχεία προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματα. Υποστήριξαν δε ότι η εκδρομή είναι στην Ιταλία και για αυτό τα έξοδα είναι σημαντικά ώστε να χρειάζονται βοήθεια για να πάνε όλοι οι συμμαθητές τους.

Σε μία περίπτωση προσέγγισαν γνωστή δικηγόρο της Λαμίας, όπου επανέλαβαν την ωραία ιστορία τους, δίνοντας, όλα τα στοιχεία τους και ζητώντας ένα μικρό ποσό. Όταν τους ζήτησε μάλιστα κάποιο αποδεικτικό για την πρωτοβουλία τους, ο ένας νεαρός δε δίστασε να δείξει στο κινητό του ηλεκτρονικό έγγραφο με το όνομα της Διευθύντριας του Λυκείου η οποία δήλωνε ότι γνώριζε το σκοπό της δράσης τους. Η δικηγόρος θεώρησε όμως σκόπιμο να επικοινωνήσει με το Λύκειο Καμένων Βούρλων όπου η Διευθύντρια δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν γνωρίζει, ούτε έχει δώσει κάποια άδεια για τέτοια ενέργεια.