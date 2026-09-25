Ζαχαράκη: 4.550 σχολεία και νέες αθλητικές υποδομές έως το 2028

Πίνακας περιεχομένων

Με το σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο» πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, με τη συμμετοχή 150 μαθητών και μαθητριών.

Σοφία Ζαχαράκη εγκαινίασε τη 13η Πανελλήνια-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, τονίζοντας τη σημασία παραδοσιακών και νέων αθλημάτων και ανακοινώνοντας ανακαινίσεις σχολείων και αθλητικού εξοπλισμού σε χιλιάδες σχολεία ως το 2028. Η υπουργεό ανέφερε ότι μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά αναμένεται να παραδοθεί καινούριος αθλητικός εξοπλισμός σε 4.550 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. εγκαινίασε τη 13η Πανελλήνια-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, τονίζοντας τη σημασία παραδοσιακών και νέων αθλημάτων και ανακοινώνοντας ανακαινίσειςκαι αθλητικού εξοπλισμού σε χιλιάδες σχολεία ως το 2028. Η υπουργεό ανέφερε ότι μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά αναμένεται να παραδοθεί καινούριος αθλητικός εξοπλισμός σε 4.550 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Με κεντρικό μήνυμα «’Αλμα προς το Μέλλον» και σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο», 150 μαθητές και μαθήτριες από σχολικές μονάδες της Αττικής και της περιφέρειας βρέθηκαν στο ιστορικό γυμναστήριο για να επιδείξουν τις ικανότητές τους και να δοκιμάσουν νέα αθλήματα.

Η κ. Ζαχαράκη, σημείωσε ότι το άλμα προς το μέλλον, δεν είναι θεωρητικό, καθώς είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια βελτίωσης σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων, με τον προγραμματισμό ανακαινίσεων 2.000 σχολείων μέχρι το 2028. Επιπλέον, ανέφερε ότι μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά αναμένεται να παραδοθεί καινούριος αθλητικός εξοπλισμός σε 4.550 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, συνοδευόμενα από βίντεο αθλητών, πρωταθλητών, Ολυμπικονικών και Παραολυμπικονικών, ανθρώπων, που όπως είπε η υπουργός είναι «παράδειγμα αφοσίωσης, προσπάθειας και υπέρβασης». Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε, επίσης, ότι θα διατεθούν 5 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση των ιστορικών γυμναστηρίων, του «Ι. Φωκιανός» και του Γυμναστηρίου Καισαριανής, στο κέντρο της Αθήνας.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος προέτρεψε τους μαθητές και τις μαθήτριες να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να μείνουν στο ταξίδι του. «Ο αθλητισμός καλλιεργεί χαρακτήρα, ανθρώπους που έχουν συνεισφορά σε μία καλύτερη κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ιωάννη Φωκιανό, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και, όπως είπε ο κ. Κούβελας, είχε σπουδαία συνεισφορά στον αθλητισμό.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, σημείωσε ότι ο αθλητισμός είναι για 365 ημέρες τον χρόνο και ότι σε μία καθημερινότητα «που έχει πολύ καθισιό και πολύ scrolling, είναι μία διέξοδος» και τόνισε ότι όσο μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητας των νέων περνάει μέσα από τον αθλητισμό, τόσο πιο γερές κοινωνίες χτίζονται.

Τον λόγο έλαβε και ο Ολυμπιονίκης ενόργανης γυμναστικής, Ιωάννης Μελισσανίδης, ο οποίος εξήρε τη δύναμη του ονείρου, που για τον ίδιο ξεκίνησε μέσα από τον σχολικό αθλητισμό. «Ο σχολικός αθλητισμός δίνει μόνο υγεία και αποφεύγει οτιδήποτε είναι άσχημο και επικίνδυνο. Συνεχίστε να ονειρεύεστε, γιατί όλα είναι δυνατά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση, Γιάννης Κωστάκης, μίλησε για το μάθημα Ολυμπιακής Παιδείας, το οποίο μπαίνει στα σχολεία. «Κάθε μέρα που βρισκόμαστε στα σχολεία παροτρύνουμε τους μαθητές να είναι ενεργοί μέσα στον αθλητισμό. Και αυτό το βλέπουμε, ότι κάθε χρονιά όλο και περισσότερα παιδιά ασχολούνται με το αθλητισμό. Μας κάνει αυτό ακόμα πιο χαρούμενος, πιο αισιόδοξους και πιστεύουμε πως στο μέλλον και ενόψει της Ολυμπιάδας στο LA, στο Λος Άντζελες, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ομάδες για τη συμμετοχή των αθλητών στα αγωνίσματα», είπε.

Επιπλέον, ο Δήμος Ντικούδης, εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, υπογράμμισε ότι το σχολείο είναι η πρώτη επαφή με τον αθλητισμό, «η πρώτη στιγμή που μπαίνει το μικρόβιο των αθλημάτων στα παιδιά».

Από το άλμα εις μήκος έως την καλλισθενική γυμναστική

Η υπουργός Παιδείας, έδωσε το πανελλαδικό έναυσμα, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες στο γυμναστήριο Φωκιανός και στα σχολεία όλης της χώρας να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα άλμα σε μήκος χωρίς φόρα.

Το πρώτο συμβολικό άλμα πραγματοποίησε η μαθήτρια και πρωταθλήτρια Ευαγγελία Παυλακάκη, νικήτρια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων.

Νωρίτερα, προηγήθηκε επίδειξη από την εθνική ομάδα Cheerleading και καλλισθενικής γυμναστικής, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες που βρέθηκαν στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» πέρασαν από τους σταθμούς επίδειξης αθλημάτων, όπως ποδηλασία, σκυταλοδρομία, καλαθοσφαίριση, άλμα χωρίς μήκος, σκυταλοδρομία, πετάνκ, χάντο και laser-run.

Βραβεύσεις

Κατά την εκδήλωση, βραβεύτηκαν μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα για τις νίκες και τις διακρίσεις τους σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα: Η νικήτρια ομάδα του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης από το ΓΕΛ «Αναγέννηση», ο Μιχάηλ Δελιντζόγλου (άλμα εις τριπλούν), η Δανάη Θεοδώρα Μπακογιάννη (100μ. εμπόδια), η Ελένη Ιακωβάκη (400μ. εμπόδια και σκυταλοδρομία), Αποστολία Αντωνάτου (100μ και σκυταλοδρομία), Γιώργος Τσικότζης (άλμα επί κοντώ), Φανή Μαρκούλη (200μ. Και σκυταλοδρομία), Δανάης Βλασερού (άλμα εις τριπλούν), Κασσαβήτας Πέτρος (σφυροβολία) και Ευαγγελία Παυλακάκη (άλμα εις μήκος).