Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας δίπλα σε φοιτητές

Στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον ξυλοδαρμό νηπιαγωγού στα Άνω Λιόσια παρεμβαίνει η ΟΙΕΛΕ, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και το ευρύτερο ζήτημα της βίας, των πιέσεων και της απαξίωσης που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.