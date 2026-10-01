Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας δίπλα σε φοιτητές
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Σε έρευνα προχωρά η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας σε αίθριο με φοιτητές στο ΠΑΜΑΚ κατά τη διάρκεια εργασιών.
Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για περιστατικό που σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν μεταλλική βέργα μήκους περίπου δύο μέτρων έπεσε σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές.
Στην καταγγελία προέβησαν εκλεγμένα μέλη με την «Πανσπουδαστική ΚΣ» στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του ΠΑΜΑΚ. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, το συμβάν έγινε την περασμένη Τρίτη, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Η καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας εισαγγελική παρέμβαση, καθώς παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί, εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Το διερευνώμενο αδίκημα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είναι αυτό της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής.
Την έρευνα καλείται να φέρει εις πέρας το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
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