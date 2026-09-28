ΑΣΕΠ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις Σχολές Ξεναγών – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
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50 εκπαιδευτικούς αναζητά το υπουργείο Τουρισμού για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου για την περίοδο 2026-2027.
Νέες θέσεις εκπαιδευτικών ανοίγουν στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου, καθώς το υπουργείο Τουρισμού προχωρά στην πρόσληψη 50 εκπαιδευτικών για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της εκπαιδευτικής περιόδου 2026-2027.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς με τα απαιτούμενα προσόντα να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό έργο των τριών σχολών.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
Σχολή Ξεναγών Αθήνας (17 θέσεις)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
- Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)
Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης (16 θέσεις)
- Μία θέση ωρομίσθιου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
- Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Γεωγραφίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης & Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)
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