ΑΣΕΠ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις Σχολές Ξεναγών – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Πώς πρέπει να αντιδράσει η σχολική κοινότητα πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από έναν σεισμό; Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) έχει καταρτίσει συγκεκριμένες οδηγίες για τις σχολικές μονάδες, με έμφαση στην πρόληψη, το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και τις ασκήσεις ετοιμότητας.