Νέο τριήμερο μέσα στον Οκτώβριο για τους μαθητές – Η αργία που ισχύει από φέτος

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Διαφορετικός θα είναι ο φετινός Οκτώβριος για τους μαθητές της Κηφισιάς, καθώς από φέτος η πόλη αποκτά νέα τοπική αργία, με αποτέλεσμα όλα τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία καθιερώθηκε τον περασμένο Ιούλιο ως επίσημη τοπική αργία του Δήμου, καθώς συμπίπτει με την εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, ο οποίος αποτελεί πλέον τον νέο πολιούχο της Κηφισιάς.

Έτσι, οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων θα έχουν ένα απρόσμενο τριήμερο, καθώς η αργία της Δευτέρας έρχεται αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μια αλλαγή που έρχεται 77 χρόνια μετά την προηγούμενη καθιέρωση πολιούχου και της αντίστοιχης ημέρας εορτασμού στην πόλη.

Η αλλαγή προβλέπεται σε πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Ιουλίου 2026. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η τοπική αργία της 6ης Αυγούστου, ημέρα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που είχε καθιερωθεί στην Κηφισιά με Βασιλικό Διάταγμα στις 28 Φεβρουαρίου 1949. Με αυτό τον τρόπο έπειτα από 77 χρόνια, αλλαξε και επίσημα η ημέρα της τοπικής αργίας στην Κηφισιά, με τον Άγιο Δημήτριο να αποτελεί πλέον τον πολιούχο της πόλης.

Καθώς η 26η Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα, τα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς θα παραμείνουν κλειστά και οι μαθητές θα έχουν ένα επιπλέον τριήμερο, από το Σάββατο 24 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Σημειωτέον κλειστές θα μείνουν και οι λοιπές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς για τον νέο πολιούχο

Με τη δημοσίευση της 14ης Ιουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 111/2026) «Καθιέρωση της 26ης Οκτωβρίου ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κηφισιά Νομού Αττικής» ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία αλλαγής του Πολιούχου Αγίου της πόλης της Κηφισιάς, επιλύοντας μια θεσμική εκκρεμότητα δεκαετιών, η οποία δημιουργούσε σύγχυση στην εκκλησιαστική, διοικητική και εμπορική ζωή της πόλης.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 42 Προεδρικό Διάταγμα που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, η 26η Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, πολιούχου του Δήμου Κηφισιάς, καθιερώνεται και επίσημα ως ημέρα αργίας για τον Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής, καταργώντας την 6η Αυγούστου, ημέρα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που είχε καθιερωθεί ως τοπική αργία με βασιλικό Διάταγμα από τις 28 Φεβρουαρίου του 1949.

Η διαδικασία για την Καθιέρωση της 26ης Οκτωβρίου ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κηφισιά Νομού Αττικής, είχε αρχίσει ήδη από το 2012 και επαναβεβαιώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, με τελευταία την ομόφωνη υπ’ αριθμ. 229/2024 απόφαση, με την οποία επικαιροποιήθηκε η σχετική βούληση του δήμου, προκειμένου να επανεκκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.