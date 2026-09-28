Γλωσσομάθεια και πιστοποίηση: Σε αναζήτηση ενός αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου

Πίνακας περιεχομένων

Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η διαφάνεια στις εξετάσεις και τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών μπαίνουν στο επίκεντρο ειδικού Forum που διοργανώνουν η ALTE, η Glossomatheia και το Goethe-Institut την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στο Goethe-Institut Athen θα βρεθούν η αξιοπιστία και η διαφάνεια στην πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικοί φορείς και οργανισμοί πιστοποίησης.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η ALTE, η Glossomatheia και το Goethe-Institut, ενώ το «παρών» θα δώσει και ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γ. Χριστόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει τις θέσεις της Ομοσπονδίας και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παράνομων ή αμφισβητούμενων πιστοποιήσεων.

Στο φόρουμ θα φιλοξενηθούν ακόμα εκπρόσωποι της Πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων, της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, πρεσβειών και θεσμικών φορέων. Στόχος είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την ποιότητα, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εξετάσεων ξένων γλωσσών, καθώς και για τις προϋποθέσεις ενός πλαισίου που διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση και την προστασία των υποψηφίων.

Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά και σε διαδικασίες επιλογής και μοριοδότησης προσωπικού. Η ποιότητα και η αξιοπιστία της πιστοποίησης αποτελούν, συνεπώς, ζήτημα με ευρύτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και θεσμικές διαστάσεις.

Την παρουσία τους έχουν ήδη επιβεβαιώσει ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος (Θάνος) Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος, η Τομεάρχης Παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Ιωάννα Λαλιώτου, η Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Κία Καραβά καθώς και η Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Πέγκυ Αντωνάκου, ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κόσμου.

Στο Forum θα παραστούν επίσης εκπρόσωποι πρεσβειών, εκπαιδευτικών και θεσμικών φορέων και οργανισμών πιστοποίησης.