Υπουργείο Παιδείας: «Σπουδαίοι Εταίροι» το πρόγραμμα που συνδέει νέους ερευνητές με την επιχειρηματικη κοινότητα

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Μια νέα δράση που επιχειρεί να δημιουργήσει δίαυλο συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο η ιδιωτική πρωτοβουλία να συμβάλει έμπρακτα στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους της χώρας.

Με στόχο να στηρίξουν τους νέους επιστήμονες και δημιουργούς και να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για σπουδές και έρευνα στο εξωτερικό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και (ΥΠΑΙΘΑ) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο εταιρικών υποτροφιών με την πρωτοβουλία «Σπουδαίοι Εταίροι».

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εθνικής προσπάθειας για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης νέων επιστημόνων και δημιουργών σε διεθνείς εκπαιδευτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Με τους Σπουδαίους Εταίρους, το ΥΠΑΙΘΑ και το ΙΚΥ ανοίγουν έναν νέο δίαυλο συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο η ιδιωτική πρωτοβουλία να συμβάλει έμπρακτα στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους της χώρας. Το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη κατεύθυνση πολιτικής για την ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της διεθνοποίησης των σπουδών, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Με τους Σπουδαίους Εταίρους κάνουμε πράξη μια σταθερή προτεραιότητά μας: να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν, να εξελιχθούν και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους επιστήμονες και δημιουργούς να συνεχίσουν τις σπουδές και την έρευνά τους στο εξωτερικό, να αποκτήσουν πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες, νέες γνώσεις και περισσότερα εφόδια. Καλούμε την επιχειρηματική κοινότητα να γίνει σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια, επενδύοντας στο σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα μας: στους ανθρώπους της. Μέσα από τις υποτροφίες, δημιουργούμε γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις τέχνες και την επιχειρηματικότητα, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας για τη νέα γενιά. Κάθε ευκαιρία που δίνουμε σήμερα σε έναν νέο επιστήμονα ή δημιουργό να προχωρήσει, να αποκτήσει γνώση και εμπειρία και να εξελιχθεί, είναι επένδυση που μπορεί αύριο να επιστρέψει πολλαπλάσια στην ελληνική κοινωνία και οικονομία».

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, Βασιλική Κιντή, ανέφερε:

«Η ιδέα των Σπουδαίων Εταίρων ξεκίνησε από ένα ερώτημα: πώς θα δώσουμε σε περισσότερους άξιους και ταλαντούχους νέους ανθρώπους την ευκαιρία να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν; Η απάντηση που προτείνουμε είναι η συνεργασία. Καλούμε τις επιχειρήσεις να στηρίξουν συγκεκριμένες υποτροφίες και, παράλληλα, να γνωρίσουν τους ανθρώπους που βοηθούν να προχωρήσουν. Η χρηματοδότηση μπορεί έτσι να γίνει η αφετηρία μιας σχέσης ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, με σαφείς ρόλους και σεβασμό στη διαδρομή κάθε υποτρόφου. Καλούμε τις σπουδαίες εταιρείες να γίνουν Σπουδαίοι Εταίροι: εταίροι στις σπουδές, στην έρευνα και στη δημιουργία».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το ΙΚΥ και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συνδιαμορφώνουν το αντικείμενο των υποτροφιών, με βάση τα επιστημονικά πεδία, τις κατευθύνσεις και τις ανάγκες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα γνωριμίας των επιχειρήσεων με τους υποτρόφους που στηρίζουν, καθώς και ενημέρωσης για την πρόοδο της ακαδημαϊκής ή ερευνητικής τους πορείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα, στην επιχείρηση που χρηματοδοτεί την υποτροφία, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Κινητικότητα υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών ΑΕΙ, για τη διεξαγωγή έρευνας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, διάρκειας έξι έως δώδεκα μηνών.

Επώνυμες υποτροφίες, με σταθερή χορηγία τουλάχιστον πέντε ετών, για τη στήριξη νέων επιστημόνων ή δημιουργών.

Μεταδιδακτορική έρευνα σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, διάρκειας έξι μηνών ή ενός έτους.

Μεταπτυχιακές σπουδές στις τέχνες στο εξωτερικό, στους τομείς των παραστατικών, εικαστικών, οπτικοακουστικών, υβριδικών και εφαρμοσμένων τεχνών.

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας αφορά την πρόσκληση προς την επιχειρηματική κοινότητα για εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με το ΙΚΥ. Ακολουθεί η εξειδίκευση του προγράμματος και η επίσημη προκήρυξη των υποτροφιών, με τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής των επιχειρήσεων, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τον τρόπο χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων.

Με τους Σπουδαίους Εταίρους, το ΥΠΑΙΘΑ και το ΙΚΥ κάνουν ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών γνώσης, έρευνας και δημιουργίας για τη νέα γενιά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και την ελληνική επιχειρηματικότητα.