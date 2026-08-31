Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Νέος γύρος αντιδράσεων για τις αδειοδοτήσεις

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Νέο κύκλο αντιδράσεων και ερωτημάτων προκαλεί η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μετά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες τριών Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η περίπτωση του «Αιγίς Όμηρος Πανεπιστημίου» στη Λάρισα, καθώς ένα από τα κτίρια που περιλαμβάνονται στην άδειά του είχε βρεθεί λίγους μήνες νωρίτερα αντιμέτωπο με ανάκληση άδειας λειτουργίας για τις εκπαιδευτικές δομές που στεγάζονταν εκεί.

Όπως αναφέρει το in, πριν ακόμη καθαρογραφούν οι αποφάσεις του ΣτΕ, η κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει ότι οι άδειες των τριών ΝΠΠΕ θα επαναχορηγηθούν. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου δόθηκαν εκ νέου άδειες στα δύο πρώτα ιδρύματα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και το τρίτο.

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Το δημοσίευμα ασκεί κριτική και στο γεγονός ότι η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είχε παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των νέων αδειών πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι νέες προσφυγές στο ΣτΕ

Ο καθηγητής Νομικής Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει καταθέσει νέες αιτήσεις ακύρωσης για τις άδειες άλλων επτά ΝΠΠΕ, χαρακτηρίζει τη διαδικασία προβληματική και επικίνδυνη, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη αναδρομική επανέκδοση των αδειών που ακυρώθηκαν θα ήταν παράνομη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρότι το ΣτΕ δεν έκρινε τη συνταγματικότητα του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι αποφάσεις του έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία αδειοδότησης και τους ελέγχους που προβλέπονται για τη λειτουργία των νέων ιδρυμάτων.

Στο επίκεντρο το campus της Λάρισας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του «Αιγίς Όμηρος Πανεπιστημίου» και ειδικότερα του παραρτήματός του στη Λάρισα, το οποίο προβλέπεται να στεγαστεί σε κτίριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Όμηρος.

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 29 Ιουλίου προβλέπει ότι η άδεια του συγκεκριμένου ΝΠΠΕ αφορά συνολικά πέντε κτίρια-campus: ένα στην Αθήνα, ένα στη Λάρισα, ένα στον Πειραιά και δύο στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο κτίριο της Λάρισας λειτουργούσαν η Ιδιωτική Σχολή Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης Όμηρος και το Aegean College, οι οποίες έκλεισαν τον Φεβρουάριο του 2026, όταν το υπουργείο Παιδείας ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας τους λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Όμηρος είχε ανακοινώσει τότε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την πολεοδομική άδεια του κτιρίου, κρίνοντας ότι η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά την τακτοποίηση των χώρων στάθμευσης στο υπόγειο. Ο όμιλος είχε υποστηρίξει ότι δεν έφερε ευθύνη για την υπόθεση, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν υπήρχε ζήτημα στατικότητας ή ασφάλειας του κτιρίου.

Το ακίνητο βρίσκεται στις οδούς Πατρόκλου 14 και Ρούσβελτ και στο παρελθόν στέγαζε τη Β’ ΔΟΥ Λάρισας. Το 2018 είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.

Σήμερα, εκτός από τις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ομίλου, στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και κατάστημα αλυσίδας ψητοπωλείων, γεγονός στο οποίο εστιάζει επικριτικά το δημοσίευμα ενόψει της σχεδιαζόμενης λειτουργίας πανεπιστημιακού campus στον ίδιο χώρο.

Η αναστάτωση για τους περίπου 600 σπουδαστές

Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας των δύο εκπαιδευτικών δομών τον Φεβρουάριο είχε προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στη Λάρισα. Όπως είχε γράψει η εφημερίδα «Ελευθερία», περίπου 600 σπουδαστές βρέθηκαν στη μέση του ακαδημαϊκού έτους χωρίς τη δυνατότητα να συνεχίσουν εκεί τις σπουδές τους.

Το υπουργείο Παιδείας είχε καλέσει τους σπουδαστές να υποβάλουν αίτηση στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να μετεγγραφούν σε άλλο ΣΑΕΚ ή κολέγιο της επιλογής τους.

Οι σπουδαστές του ΣΑΕΚ Όμηρος κλήθηκαν να μετακινηθούν σε άλλη ιδιωτική δομή, ενώ στους σπουδαστές του Aegean College προτάθηκε η οικειοθελής μεταφορά στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης. Η εξέλιξη είχε προκαλέσει αντιδράσεις γονέων, καθώς είχαν ήδη καταβληθεί δίδακτρα και έξοδα εγγραφής, ενώ εκφράζονταν παράπονα για τις επιλογές που προσφέρθηκαν στους σπουδαστές.

Τι συμβαίνει σήμερα

Η αδειοδότηση του κτιρίου ως τμήματος του νέου ΝΠΠΕ προκαλεί τώρα αντιδράσεις και από εκπροσώπους του Συλλόγου Ιδιωτικών Κολεγίων, οι οποίοι έχουν επίσης προσφύγει στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ασκούν έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι των κτιριακών υποδομών. Όπως υποστηρίζουν, ήδη από τις πρώτες αδειοδοτήσεις ΝΠΠΕ το καλοκαίρι του 2025 είχαν εκφράσει ενστάσεις για το γεγονός ότι ο ΕΟΠΠΕΠ δεν θεωρούσε αναγκαίους τους επιτόπιους ελέγχους πριν από την αδειοδότηση. Για τη φετινή διαδικασία υποστηρίζουν ότι ανακύπτουν ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο των εγκαταστάσεων που δηλώνονται ως campus.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η σχολή της Λάρισας δεν έχει ακόμη επαναλειτουργήσει, ενώ εκκρεμεί νέα άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης, η οποία αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.

Νέος γύρος αντιπαράθεσης γύρω από τα ΝΠΠΕ

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Όμηρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με πόλεμο από ανταγωνιστικά συμφέροντα, χωρίς να τα κατονομάζει.

Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος γύρος αδειοδοτήσεων αφορά ακόμη επτά ΝΠΠΕ, κατά των αδειών των οποίων έχει προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος.

Οι νέες δικαστικές κινήσεις, οι αντιδράσεις για τους ελέγχους των εγκαταστάσεων και η περίπτωση του campus της Λάρισας διατηρούν έτσι στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη διαδικασία αδειοδότησης και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των νέων ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.