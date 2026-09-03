Πανεπιστήμια: Διαθέσιμα τα αποτελέσματα για τους Έλληνες εξωτερικού – Πώς θα τα δείτε

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Πανεπιστήμια: Ανακοινώθηκε η έγκριση ή μη των αιτήσεων για τους Έλληνες του εξωτερικού

Στη διάθεση των υποψηφίων βρίσκονται πλέον τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την έγκριση ή μη των αιτήσεων συμμετοχής, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων που είχαν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για τους υποψηφίους που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και μηχανογραφικό δελτίο κατά το διάστημα από 14 έως 21 Ιουλίου 2026.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι εάν έγινε δεκτή η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την έκβαση του ελέγχου μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.

Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το e-mail τους και τον κωδικό ασφαλείας που είχαν δημιουργήσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου.

Έλεγχος αίτησης Ελλήνων του εξωτερικού

Μέσα από την εφαρμογή μπορούν να διαπιστώσουν εάν τόσο η αίτηση συμμετοχής όσο και το μηχανογραφικό δελτίο τους έχουν γίνει δεκτά.

Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

Η αποδοχή της αίτησης και του μηχανογραφικού αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία.

Όσοι επιβεβαιώσουν μέσω της πλατφόρμας ότι τα στοιχεία που υπέβαλαν έχουν γίνει δεκτά, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

H ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για εισαγωγή στα Ιδρύματα της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοινώνει την έγκριση ή μη των αιτήσεων συμμετοχής έτους 2026, των ανωτέρω υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από 14 έως 21 Ιουλίου 2026.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται αν η αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο που υπέβαλαν έγιναν δεκτά, εφόσον στην ανωτέρω ιστοσελίδα συμπληρώσουν στο πεδίο ΕΙΣΟΔΟΣ, το e-mail τους και τον κωδικό ασφαλείας που είχαν δημιουργήσει προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο. Στη συνέχεια, εφόσον επιβεβαιώσουν ότι η αίτηση συμμετοχής τους και το μηχανογραφικό τους δελτίο έγιναν δεκτά, θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό η έναρξη των οποίων έχει οριστεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.