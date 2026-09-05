Μητσοτάκης: Το Εθνικό Απολυτήριο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και ο στόχος για το 2030

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

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Στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στον χώρο της Παιδείας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ

Με τον Εθνικό Διάλογο για τις αλλαγές στα σχολεία και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να βρίσκεται στην τελική ευθεία με στόχο την θεσμοθέτηση ενός νέου Λυκείου στα τέλη της χρονιάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την Παιδεία κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, εστιάζοντας στις επερχόμενες αλλαγές.

«Στην Παιδεία πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε τον μεγάλο Εθνικό Διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο», ανέφερε σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η παρουσίαση των βασικών θέσεων για το Νέο Λύκειο, με στόχο την θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου, ενός θεσμού που στόχο έχει να αντικαταστήσει το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ως διαβατήριο για την είσοδο στα Πανεπιστήμια. Μέχρι στιγμής είναι δεδομένη η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης του μαθητή, συνυπολογίζοντας τις επιδόσεις του κατά τη φοίτησή του στο Λύκειο για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να μην κρίνεται το ακαδημαϊκό του μέλλον μόνο από την εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι θέσεις της αρμόδιας Επιτροπής που έχει αναλάβει το έργο θα παρουσιαστούν σε κόμματα και φορείς, ενώ θα τεθούν και σε δημόσια διαβούλευση στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που γίνονται σταδιακά στις σχολικές τάξεις, με στροφή της διδασκαλίας σε πιο σύγχρονες μεθόδους παράλληλα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

«Για ένα σχολείο που περνάει από την αποστήθιση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη και αξιοποιεί την τεχνολογία, με έμφαση μεγάλη στην Τεχνική Εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προτρέποντας τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση «που προσφέρει καλύτερες πιο σίγουρες δουλειές, πιο καλά αμειβόμενες δουλειές».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση».

«Κερδίσαμε τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια»

Ακροθιγώς άγγιξε το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην 90η ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «Παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, κερδίσαμε τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια», χωρίς όμως να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το καλοκαίρι, το ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας σε τρία μη κρατικά πανεπιστήμια, που λειτουργούν από τον περασμένο Οκτώβριο, αιφνιδιάζοντας την κυβέρνηση.

Αν και το υπουργείο Παιδείας αντέδρασε άμεσα και ήδη έχει δοθεί άδεια λειτουργίας σε δύο από τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια, εκκρεμούν ακόμα πολλά σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία αλλά και την ουσιαστική προστασία των φοιτητών που σπούδασαν στα εν λόγω Ιδρύματα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σημειώνεται ότι ο «νομικός εφιάλτης» για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν έχει τελειώσει, καθώς εκκρεμούν προσφυγές και για όσα Ιδρύματα έλαβαν φέτος άδεια λειτουργίας και αναμένεται να λάβουν πιστοποίηση για τα προγράμματα σπουδών τους, ώστε να δεχθούν το φθινόπωρο του 2026 τους πρώτους φοιτητές τους.