Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Εκπαιδεύει μαθητές στις δεξιότητες ηγεσίας – Τα δύο προγράμματα

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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 20 μαθητές θα συμμετάσχουν σε δύο προγράμματα ηγεσίας - Άρχισαν οι συνεντεύξεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για δύο προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα οποία επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ηγετικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων. Συνολικά θα επιλεγούν 20 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, με τις συνεντεύξεις των υποψηφίων να έχουν ήδη ξεκινήσει και να συνεχίζονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τα προγράμματα «Diploma in Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο», που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, και «Leaders of Today», το οποίο αφορά παιδιά της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

Οι συνεντεύξεις επιλογής ξεκίνησαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Diploma in Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο» πραγματοποιεί φέτος τον 14ο κύκλο του και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, καθώς θα επιλεγούν μόλις 10 νέοι και νέες από ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων, για τις συνεντεύξεις επιλογής τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ηγετικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων που θα συμμετάσχουν.

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες. Το «Leaders of Today» αφορά μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού και πραγματοποιείται φέτος για πέμπτη χρονιά.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την έννοια της ηγεσίας και αναπτύσσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ομαδική εργασία, την επικοινωνία, την επίλυση συγκρούσεων, τη λήψη αποφάσεων, την ομιλία μπροστά σε κοινό και τη διαχείριση συναισθημάτων.

Στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια της ηγεσίας και να αναπτύξουν σταδιακά σχετικές δεξιότητες.

Και σε αυτή την περίπτωση οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόλις 10 για παιδιά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού από όλη τη Θεσσαλονίκη, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.