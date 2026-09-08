Νέα εποχή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Τα πρώτα εκπαιδευτικά εγχειρίδια για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους

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Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την εκπόνηση, για πρώτη φορά και την ανάρτηση των Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων ειδικοτήτων των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Τα Εγχειρίδια εκπονήθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειρίδιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός ΟΠΣ [MIS] 5069281) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ως υποστηρικτικό υλικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελούν ένα κοινό σημείο αναφοράς για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.

Σε κάθε εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, αναπτύσσονται αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθησιακών ενοτήτων και υποενοτήτων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης καθώς και το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, με βάση την περιγραφή της ειδικότητας και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης.

Το σύνολο των εγχειριδίων αναμένεται να παραδοθεί από το Έργο και να αναρτηθεί σταδιακά έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της επιμέλειας και της ενιαίας μορφοποίησής τους.

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια δύνανται να επικαιροποιούνται σταδιακά, με βάση την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη και την εμπειρία που θα προκύψει από την εφαρμογή τους, καθώς και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως σε περίπτωση που διαπιστωθούν ασυμβατότητες με τους αντίστοιχους Οδηγούς Κατάρτισης.

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πράξη, καθώς και η ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίησή του, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης.

https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/sxoles-anoteris-epaggelmatikis-katartisis-s-a-e-k/odigoi-katartisis-spoudon