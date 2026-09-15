Κλειστά σχολεία την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου – Πού δεν θα γίνουν μαθήματα

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Κλειστές θα παραμείνουν σχολικές μονάδες της Αττικής την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά.

Η διακοπή των μαθημάτων δεν συνδέεται με κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά με καθιερωμένη τοπική σχολική αργία λόγω του εορτασμού της Πολιούχου συγκεκριμένης περιοχής.

Η αργία αφορά αποκλειστικά τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, καθώς στις 17 Σεπτεμβρίου τιμάται η Αγία Σοφία, Πολιούχος του Νέου Ψυχικού.

Ως εκ τούτου, οι μαθητές των συγκεκριμένων σχολείων δεν θα προσέλθουν στις αίθουσες την Πέμπτη, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Η τοπική σχολική αργία της 17ης Σεπτεμβρίου αφορά τα σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού.

Δεν πρόκειται, επομένως, για γενική αργία στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και πολύ περισσότερο για κλείσιμο όλων των σχολείων της Αττικής.

Οι τρεις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου έχουν διαφορετικές ημερομηνίες τοπικών σχολικών αργιών. Στο Νέο Ψυχικό αυτή έχει οριστεί στις 17 Σεπτεμβρίου, λόγω της Αγίας Σοφίας, στο Ψυχικό στις 26 Οκτωβρίου, λόγω του Αγίου Δημητρίου, και στη Φιλοθέη στις 19 Φεβρουαρίου, λόγω της Αγίας Φιλοθέης.

Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 17 Σεπτεμβρίου

Στις 17 Σεπτεμβρίου τιμάται η Αγία Σοφία μαζί με τις τρεις θυγατέρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη.

Η Αγία Σοφία είναι η Πολιούχος του Νέου Ψυχικού και ο ομώνυμος Ιερός Ναός βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους κατοίκους.

Στο πλαίσιο της εορτής πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Πολιούχου, ενώ για τις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Κοινότητας η ημέρα έχει καθιερωθεί ως τοπική αργία.

Το κλείσιμο των σχολείων στις 17 Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί νέα ή έκτακτη απόφαση για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει καθιερωθεί ως τοπική σχολική αργία στο Νέο Ψυχικό με απόφαση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί ήδη από το 2020.

Έτσι, η πρώτη πλήρης εβδομάδα μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς θα διακοπεί για τους μαθητές της συγκεκριμένης περιοχής την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με την εκπαιδευτική διαδικασία να επανέρχεται κανονικά την επόμενη ημέρα.