Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Έρχεται νέο «κύμα» προσλήψεων πριν τη β’ φάση – Ποιούς αφορά, το χρονοδιάγραμμα

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Σχολεία: Δύο «κύματα» προσλήψεων αναπληρωτών - Α2 φάση τις επόμενες ημέρες και Β΄ φάση στο τέλος Σεπτεμβρίου

Σε νέα συμπληρωματική διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας πριν από τη μεγάλη Β΄ φάση στο τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή θέσεων που είχαν προβλεφθεί να καλυφθούν αλλά τελικά παρέμειναν κενές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια Α2 φάση, η οποία θα προηγηθεί των περίπου 6.500 προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί για τη Β΄ φάση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τη Β΄ φάση, καθώς επικεντρώνεται κυρίως σε θέσεις της Α΄ φάσης που έμειναν ακάλυπτες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ευρύτερη διαδικασία στελέχωσης των σχολείων με τις νέες ανάγκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Ποια κενά καταγράφει το Υπουργείο Παιδείας

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτύπωση των θέσεων που παρέμειναν κενές μετά τις πρώτες διαδικασίες στελέχωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται θέσεις που προέκυψαν από μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών που διορίστηκαν ως μόνιμοι, αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έγινε αποδοχή της θέσης.

Παράλληλα, καταγράφονται θέσεις αναπληρωτών που είχαν συμπεριληφθεί στην Α΄ φάση, αλλά τελικά δεν καλύφθηκαν επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν αποδέχθηκαν την προσωρινή τοποθέτηση ή δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Έτσι, μια θέση που αρχικά εμφανιζόταν ως καλυμμένη μπορεί μετά την ολοκλήρωση των αναλήψεων να έχει καταστεί εκ νέου κενή.

Α2 φάση πριν από τη μεγάλη Β΄ φάση

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, ο σχεδιασμός προβλέπει συμπληρωματικές προσλήψεις αναπληρωτών ειδικά για αυτές τις θέσεις, χωρίς να αναμένεται η κανονική Β΄ φάση στο τέλος του μήνα.

Η Α2 φάση, επομένως, δεν πρέπει να συγχέεται με τη Β΄. Στόχος της είναι κατά κύριο λόγο να καλύψει θέσεις που είχαν ήδη ενταχθεί στον αρχικό σχεδιασμό της Α΄ φάσης, αλλά παρέμειναν ή κατέστησαν ξανά κενές μετά τις αναλήψεις υπηρεσίας.

Περίπου 6.500 αναπληρωτές στη Β΄ φάση

Ανεξάρτητα από τις συμπληρωματικές αυτές προσλήψεις, η Β΄ φάση θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης έχει τοποθετήσει τον αριθμό των προσλήψεων σε περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με στόχο την κάλυψη ειδικοτήτων και λειτουργικών αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει παρουσιάσει, η Β΄ φάση αναμένεται γύρω στις 28-29 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε θα υπάρχει πληρέστερη εικόνα των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων, καθώς θα έχουν αποτυπωθεί τόσο τα αρχικά κενά όσο και εκείνα που προέκυψαν μετά τις τοποθετήσεις και τις αναλήψεις υπηρεσίας.

Και Γ΄ φάση προσλήψεων τον Νοέμβριο

Η στελέχωση των σχολείων δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη Β΄ φάση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ακολουθήσει Γ΄ φάση προσλήψεων μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες που θα εξακολουθούν να καταγράφονται.

Τα κενά, άλλωστε, μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς μετά τις πρώτες τοποθετήσεις μπορεί να προκύψουν μη αναλήψεις, παραιτήσεις, άδειες και άλλες ανάγκες των σχολικών μονάδων.