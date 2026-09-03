ΔΥΠΑ: 2.700 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση μισθού έως 100% – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

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Νέος κύκλος αιτήσεων ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, για επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την επιχορήγηση της απασχόλησης ανέργων και πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Η δράση προβλέπει συνολικά τη δημιουργία 2.700 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ, με την επιχορήγηση να έχει διάρκεια 12 μηνών. Ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου, η κάλυψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους κυμαίνεται από 70% έως και 100%, φτάνοντας έως τα 1.185 ευρώ τον μήνα και τα 14.220 ευρώ συνολικά ανά εργαζόμενο.

Νέος κύκλος αιτήσεων από τις επιχειρήσεις

Η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά θέσεις που αντιστοιχούν σε διαθέσιμο προϋπολογισμό 2.034.597,20 ευρώ στο πλαίσιο της δράσης απασχόλησης της ΔΥΠΑ για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

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Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την απολιγνιτοποίηση και καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, μαζί με όμορους δήμους, καθώς και μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η προθεσμία δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι να καλυφθεί ο επιπλέον διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι όροι συμμετοχής, τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

Προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ

Έως 14.220 ευρώ η επιχορήγηση ανά πρόσληψη

Η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων χορηγείται για 12 μήνες και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο προσλαμβανόμενος άνεργος.

Για τους κοινούς ανέργους προβλέπεται κάλυψη του 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί σε 829,50 ευρώ τον μήνα και συνολικά σε 9.954 ευρώ για το δωδεκάμηνο.

Για τους ανέργους που εμπίπτουν στον ορισμό της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η επιδότηση φτάνει στο 100% του μισθού και των εισφορών, δηλαδή στα 1.185 ευρώ τον μήνα και 14.220 ευρώ συνολικά.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι είχαν εργαστεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε παρακμάζοντες τομείς, όπως δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα ή υποστηρικτικά με την εξόρυξη λιγνίτη και τη συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε μετασχηματιζόμενους τομείς, μεταξύ των οποίων δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Πού συνεχίζονται οι αιτήσεις

Παράλληλα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιχειρήσεις στη Μεγαλόπολη και τους όμορους δήμους, καθώς και στα μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στη Γαύδο, για νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 29.963.800 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνική συμμετοχή.