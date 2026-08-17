Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών και σενάριο-έκπληξη

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Ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων με επίκεντρο την ενίσχυση των εισοδημάτων μισθωτών και συνταξιούχων βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης ενόψει της ΔΕΘ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.

ΔΕΘ– Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται αφορούν από τις συντάξεις και τους μισθούς έως τις ασφαλιστικές εισφορές και τα κοινωνικά επιδόματα, με τον σχεδιασμό να εκτείνεται έως το 2030.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Απογευματινής της Κυριακής», μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνονται αλλαγές που θα επηρεάσουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών αλλά και αναπροσαρμογή επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Στο τραπέζι φέρεται να βρίσκεται ακόμη και η σταδιακή κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου μέσα στην επόμενη τετραετία.

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Στο τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που εξετάζονται αφορά τη μετατροπή του μόνιμου ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ σε 13η Εθνική Σύνταξη ύψους 446,87 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους.

Εναλλακτικά, εξετάζεται η αύξηση του σημερινού επιδόματος στα 400 ευρώ, σε συνδυασμό με διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Με ένα τέτοιο σενάριο, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 400.000, φτάνοντας συνολικά τα 2 εκατομμύρια.

Αυξήσεις έως 3,2% στις συντάξεις

Νέα αύξηση των συντάξεων αναμένεται να προκύψει με βάση την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης.

Η αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,6% και 3,2%, με το τελικό ποσοστό να εξαρτάται από τα οικονομικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν. Η αύξηση αναμένεται να αφορά το σύνολο των συνταξιούχων.

Προσωπική διαφορά: Τι εξετάζεται για 670.000 συνταξιούχους

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται και η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

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Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 670.000 συνταξιούχων, οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς. Το ύψος του οφέλους θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης

Ελαφρύνσεις εξετάζονται και στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για περίπου 400.000 δικαιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται ένας περισσότερο αναλογικός τρόπος υπολογισμού, ώστε η επιβάρυνση να εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το σχετικό όριο.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η πλήρης κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ.

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Ξεχωριστή παρέμβαση εξετάζεται για περίπου 150.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που εισπράττουν τόσο δική τους σύνταξη όσο και σύνταξη λόγω θανάτου.

Σύμφωνα με το υπό εξέταση σενάριο, θα καταργηθεί η περικοπή της σύνταξης χηρείας μετά την πρώτη τριετία. Έτσι, η παροχή θα εξακολουθεί να αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αντί να περιορίζεται στο 35%.

Κατώτατος μισθός προς τα 950 ευρώ

Στο μέτωπο των μισθών, ο σχεδιασμός προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά περίπου 3,22%, με στόχο να προσεγγίσει τα 950 ευρώ το 2027.

Παράλληλα, στόχος είναι ο μέσος μισθός να διαμορφωθεί κοντά στα 1.500 ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου θέτει ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Για το 2030, οι στόχοι που αναφέρονται είναι κατώτατος μισθός 1.350 ευρώ και μέσος μισθός 2.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, προβλέπεται προσπάθεια διεύρυνσης της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές και κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Σημαντική παρέμβαση για εργαζόμενους και επιχειρήσεις αποτελεί και το σενάριο νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 εξετάζεται μείωση κατά επιπλέον 0,5 ποσοστιαία μονάδα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό των εισφορών να υποχωρήσει από 35,16% σε 34,66%.

Αντίστοιχα, το εργοδοτικό σκέλος προβλέπεται να μειωθεί από 21,79% σε 21,29%.

Αυξήσεις σε 17 επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Στο υπό διαμόρφωση πακέτο περιλαμβάνονται και οι κοινωνικές παροχές, με το σενάριο να προβλέπει αύξηση περίπου 2,6% σε 17 επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Παράλληλα, η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Επιδομάτων αναμένεται να επιτρέψει την πληρέστερη καταγραφή των δικαιούχων και των ενισχύσεων που λαμβάνουν, με στόχο περισσότερο στοχευμένη κατανομή των κοινωνικών παροχών.

Το συνολικό πακέτο που βρίσκεται υπό επεξεργασία κινείται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: ενίσχυση των εισοδημάτων, περιορισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών επιβαρύνσεων και διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα έως το 2030.