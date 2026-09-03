Ρεύμα: Αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο – Οι τιμές ανά πάροχο

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Με αυξημένη μέση τιμή αλλά σημαντικές διαφοροποιήσεις από πάροχο σε πάροχο διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο του 2026, μετά την ανακοίνωση των νέων χρεώσεων από τις εταιρείες ενέργειας.

Ρεύμα: Η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 19,3 λεπτών τον Αύγουστο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 7%. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν κινούνται σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος, από περίπου 14,8 έως 29,7 λεπτά/kWh, ανάλογα με τον πάροχο, το πρόγραμμα και το ύψος της κατανάλωσης.

Η εικόνα δεν είναι ενιαία, καθώς ορισμένοι πάροχοι διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους, άλλοι προχώρησαν σε αυξήσεις που φτάνουν περίπου στο 19%, ενώ καταγράφεται και περίπτωση σημαντικής μείωσης.

ΔΕΗ: Στα 14,913 λεπτά η κιλοβατώρα

Στο πράσινο τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν της ΔΕΗ, η τιμή για κατανάλωση έως 200 kWh διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο στα 14,913 λεπτά/kWh, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7,7%.

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Με την έκπτωση που συνδέεται με την εμπρόθεσμη πληρωμή και την εγγραφή στο myΔΕΗ, η χρέωση βρίσκεται επίσης στα 14,913 λεπτά/kWh. Εφόσον πληρούται μόνο μία από τις δύο προϋποθέσεις, ανεβαίνει στα 15,638 λεπτά, ενώ χωρίς καμία από τις δύο διαμορφώνεται στα 16,363 λεπτά/kWh.

Για κατανάλωση άνω των 200 kWh, η τιμή ξεκινά από 18,544 λεπτά/kWh, ενώ στις ώρες μειωμένης χρέωσης των διζωνικών τιμολογίων από 14,605 λεπτά/kWh.

Πού παραμένουν σταθερές οι τιμές

Χωρίς μεταβολή διατηρείται η τιμή στο Home Value Special της Protergia, στα 16,9 λεπτά/kWh, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης συνέπειας.

Σταθερή παραμένει και η χρέωση στο Basic Home του ΗΡΩΝ, στα 14,76 λεπτά/kWh μαζί με την έκπτωση συνέπειας.

Στην Enerwave, για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίας κατανάλωσης η τιμή εξακολουθεί να βρίσκεται στα 15,9 λεπτά/kWh. Για κατανάλωση από την 201η kWh και πάνω, ωστόσο, η χρέωση τον Σεπτέμβριο ανέρχεται στα 29 λεπτά/kWh, αυξημένη κατά περίπου 7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Αυξήσεις κοντά στο 10% σε αρκετά τιμολόγια

Στο Green Ειδικό της Volton, η τιμή ανεβαίνει στα 21,957 λεπτά/kWh, έναντι 19,979 λεπτών τον προηγούμενο μήνα, με την αύξηση να προσεγγίζει το 10%.

Στα 21,8 λεπτά/kWh διαμορφώνεται το Ειδικό «Ρεύμα Οικιακό» της Φυσικό Αέριο, επίσης με αύξηση σχεδόν 10% σε μηνιαία βάση.

Ανοδικά κινείται και το ειδικό πράσινο τιμολόγιο της NRG, το οποίο φτάνει στα 22,9 λεπτά/kWh, από 20,9 λεπτά τον Αύγουστο.

Μείωση σχεδόν 18% στη ΖΕΝΙΘ

Διαφορετική είναι η εικόνα στη ΖΕΝΙΘ, όπου για τις πρώτες 100 kWh η χρέωση υποχωρεί στα 19,5 λεπτά/kWh, από 23,836 λεπτά τον Αύγουστο. Πρόκειται για μείωση που προσεγγίζει το 18%.

Για κατανάλωση από την 101η kWh και πάνω, πάντως, η τιμή διαμορφώνεται στα 29,7 λεπτά/kWh, μία από τις υψηλότερες χρεώσεις μεταξύ όσων ανακοινώθηκαν.

Σχεδόν 19% η αύξηση στην ΕΛΙΝ

Με σημαντική αύξηση διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο το Power On! Home Green της ΕΛΙΝ.

Η τιμή φτάνει στα 22,536 λεπτά/kWh, από 18,89 λεπτά τον Αύγουστο, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 19% μέσα σε έναν μήνα.

Στα 20,7 λεπτά η μέση χρέωση

Με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων για τον Σεπτέμβριο ανέρχεται στα 20,7 λεπτά/kWh, έναντι 19,3 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 7%, με τις τελικές χρεώσεις να εμφανίζουν, πάντως, μεγάλες αποκλίσεις ανά εταιρεία και επίπεδο κατανάλωσης.

Άνοδος 21% στη χονδρεμπορική τον Αύγουστο

Οι νέες χρεώσεις ανακοινώνονται μετά τη σημαντική άνοδο που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο.

Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ανήλθε στα 133,4 ευρώ/MWh, από 109,95 ευρώ/MWh τον Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 21%.

Παρά τη μεταβολή αυτή, οι πάροχοι περιόρισαν σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος των αυξήσεων στα πράσινα τιμολόγια. Την ίδια στιγμή, κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, η ημερήσια τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 180 ευρώ/MWh.