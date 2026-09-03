Σχολεία – Υπουργείο Παιδείας: Όλες οι εγκύκλιοι για την ύλη στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
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Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τις νέες εγκυκλίους που καθορίζουν τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2026-2027.
Οι εγκύκλιοι καλύπτουν σειρά μαθημάτων επιλογής, προσανατολισμού, τεχνολογικών – επαγγελματικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδικότητας για τις τάξεις του Λυκείου.
Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οδηγίες για τους τομείς Διοίκησης και Οικονομίας, Δομικών Έργων και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μηχανολογίας, Πληροφορικής, καθώς και Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί οδηγίες για μαθήματα όπως η «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και η «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων».
ΕΓΚΥΚΛIOI ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΕΓΥ-Λ
1. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και γ) των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχ. έτος 2026-2027
2. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ., β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και γ) των μαθημάτων ειδικότητας του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ., για το σχ. έτος 2026-20272.
3. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχ. έτος 2026-20273.
4. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής “Βασικές Αρχές Σύνθεσης” της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ.) για το σχολικό έτος 2026-2027
5.Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού “Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία” της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2026-20275.
6.Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής “Αρχές Μηχανολογίας” της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ και γ) των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2026-20276.
7. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ και Γ΄ τάξης και β) των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2026-20277.
8. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων”, ως μάθημα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. για το σχολικό έτος 2026-20278.
9. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής “Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη” της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2026-20279.
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