Εκπαιδευτικοί για άνοιγμα σχολείων: Τα μεγάλα «αγκάθια» της νέας σχολικής χρονιάς

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Με χαμηλούς μισθούς, οξύ στεγαστικό πρόβλημα, χιλιάδες κενά, πολυπληθή τμήματα και σοβαρές ελλείψεις στις σχολικές υποδομές περιγράφει η ΟΛΜΕ την εικόνα με την οποία ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, αμφισβητώντας ευθέως τη ρητορική περί «απόλυτης ετοιμότητας» του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι, εκπαιδευτικοί και σχολεία βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα που παραμένουν άλυτα και επηρεάζουν τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, τη δημόσια εκπαίδευση αντιμέτωπη με ένα πλέγμα σοβαρών προβλημάτων, τα οποία εκτείνονται από τις χαμηλές αποδοχές και το οξύ στεγαστικό ζήτημα των εκπαιδευτικών μέχρι τα κενά στα σχολεία, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, τις ελλείψεις στις υποδομές και τις αλλαγές που προωθούνται στο Λύκειο. Η Ομοσπονδία αμφισβητεί ευθέως την εικόνα «απόλυτης ετοιμότητας» του εκπαιδευτικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι, λίγες μόλις ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι, η καθημερινότητα εκπαιδευτικών και σχολείων αποτυπώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Άνοιγμα σχολείων: Νέα χρονιά, ίδια προβλήματα – Κενά, στεγαστικό και σχολικές υποδομές στο «κόκκινο»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΟΛΜΕ στην οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι ο νεοδιόριστος καλείται να ζήσει με εισαγωγικό μισθό σχεδόν 800 ευρώ καθαρά, την ώρα που το κόστος στέγασης έχει γίνει, όπως αναφέρει, δυσβάσταχτο. Το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμη εντονότερο στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου η εξεύρεση κατοικίας με προσιτό ενοίκιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για όσους τοποθετούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

«Αποψίλωση» της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο μέτωπο της στελέχωσης, η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για αποψίλωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιπαραβάλλοντας τους 910 μόνιμους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση με τις 2.500 συνταξιοδοτήσεις της χρονιάς.

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Κατά την Ομοσπονδία, η διαφορά αυτή έχει ως συνέπεια να παραμένουν χιλιάδες κενά, να συνεχίζεται η εξάρτηση των σχολείων από τους αναπληρωτές και να επανέρχεται το ζήτημα των υποχρεωτικών υπερωριών για την κάλυψη των αναγκών.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ συνδέει τις εργασιακές συνθήκες με το ευρύτερο μισθολογικό ζήτημα, επαναφέροντας το αίτημα για 13ο και 14ο μισθό, καθώς και για πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές των εκπαιδευτικών.

Τμήματα με 27 και περισσότερους μαθητές

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει η Ομοσπονδία αφορά τις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο τμημάτων. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί στη δημιουργία πολυπληθών τάξεων με 27 και περισσότερους μαθητές, δυσχεραίνοντας το εκπαιδευτικό έργο.

Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι σε τέτοιες συνθήκες περιορίζονται οι δυνατότητες ουσιαστικής παιδαγωγικής παρέμβασης και εξατομικευμένης υποστήριξης, ιδιαίτερα για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

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Για τον λόγο αυτό ζητά να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών σε έως 20 ανά τμήμα στη γενική παιδεία και έως 15 στις κατευθύνσεις και τα εργαστήρια, καθώς και να εγκριθούν άμεσα όλα τα ολιγομελή τμήματα στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

Στο κάδρο της κριτικής μπαίνει και η κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για ανεπαρκή συντήρηση των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλει, μαθητές και εκπαιδευτικοί να καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να λειτουργήσουν σε ανεπαρκείς ή ακόμη και επισφαλείς εγκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά σημαντική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια παιδεία, αλλά και επανασύσταση ενιαίου κρατικού φορέα σχολικών υποδομών.

Η κριτική για Πρότυπα, IB και αξιολόγηση

Η Ομοσπονδία εκφράζει παράλληλα την αντίθεσή της σε πλευρές της εκπαιδευτικής πολιτικής που, κατά την εκτίμησή της, ενισχύουν την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Αναφέρεται ειδικότερα στα Πρότυπα, στα προγράμματα International Baccalaureate, στις χορηγίες τύπου «Ωνασείου» και στην αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις διαμορφώνεται ένα σχολικό δίκτυο «πολλών ταχυτήτων», με σχολικές μονάδες διαφορετικών δυνατοτήτων και διεύρυνση των μορφωτικών ανισοτήτων.

Έντονη είναι και η αντίδραση της ΟΛΜΕ απέναντι στην προαναγγελία του «Εθνικού Απολυτηρίου». Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση θα ενισχύσει τον εξεταστικό χαρακτήρα του Λυκείου και την παραπαιδεία, μετατρέποντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το σχολείο σε «εξοντωτικό εξεταστικό κέντρο».

Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνει στις βασικές της διεκδικήσεις το αίτημα «όχι στο σχολείο-εξεταστικό κέντρο».

Αναπληρωτές, στεγαστικό και εργασιακά δικαιώματα

Σημαντικό μέρος των αιτημάτων αφορά και τους αναπληρωτές. Η ΟΛΜΕ ζητά πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών, καθώς και άμεση χορήγηση της τετράμηνης άδειας ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών στους αναπληρωτές.

Για το στεγαστικό ζητά άμεση επιδότηση ενοικίου από το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στο συνολικό πλαίσιο των διεκδικήσεών της περιλαμβάνονται ακόμη η κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η παύση των πειθαρχικών διώξεων κατά της απεργίας-αποχής και η μη αμφισβήτηση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Με φόντο όλα τα παραπάνω ζητήματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στο πανεργατικό συλλαλητήριο στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, με την Ομοσπονδία να θέτει ως κεντρικό αίτημα ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και αξιοπρεπείς όρους εργασίας για τους λειτουργούς της δημόσιας εκπαίδευσης.