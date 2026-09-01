Κατώτατος μισθός: Πάνω από 950 ευρώ το 2027 – Ποιοί εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις

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Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από το όριο των 950 ευρώ δρομολογείται για το 2027, με περισσότερους από 1,3 εκατ. εργαζόμενους να αναμένεται να δουν άμεση ή έμμεση ενίσχυση των αποδοχών τους.

Η μεταβολή δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται σήμερα με τον κατώτατο, αλλά επεκτείνεται στους εργαζόμενους με τριετίες και στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ επηρεάζει και παροχές που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Την επόμενη αύξηση προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, δηλώνοντας ότι πριν από τις επόμενες εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

«Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται άμεσα

Σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά και η νέα αύξησή του αναμένεται να έχει ευρύτερη επίδραση στις αποδοχές.

Στους άμεσα ωφελούμενους περιλαμβάνονται περίπου 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, η αύξηση επηρεάζει τους εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει τριετίες, καθώς οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας υπολογίζονται πάνω στον εκάστοτε κατώτατο μισθό.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι επηρεάζονται μέσω της οριζόντιας προσαρμογής των αποδοχών.

Αυξήσεις και στα επιδόματα

Η επίδραση της νέας αύξησης δεν περιορίζεται στους μισθούς. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και παροχές που συνδέονται με αυτόν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιδόματα μητρότητας και ανεργίας, γεγονός που διευρύνει τον αριθμό των πολιτών που αναμένεται να επηρεαστούν από τη νέα αναπροσαρμογή.

Το σενάριο για κατώτατο μισθό στα 970 ευρώ

Ένα από τα σενάρια που χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθεί η επίδραση της επόμενης αύξησης προβλέπει κατώτατο μισθό 970 ευρώ μεικτά.

Εφόσον επιβεβαιωνόταν ένα τέτοιο ύψος αύξησης, ο εργαζόμενος χωρίς τριετία θα περνούσε από τα σημερινά 920 ευρώ στα 970 ευρώ μεικτά.

Για όσους έχουν προϋπηρεσία, οι αποδοχές στο συγκεκριμένο σενάριο θα διαμορφώνονταν υψηλότερα: με μία τριετία στα 1.062 ευρώ, με δύο τριετίες στα 1.154 ευρώ και με τρεις τριετίες στα 1.246 ευρώ μεικτά.

Πόσο αυξάνονται οι αποδοχές με τις τριετίες

Με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα, εργαζόμενος με μία τριετία, ο οποίος σήμερα λαμβάνει 1.012 ευρώ μεικτά, θα έβλεπε τις αποδοχές του να φτάνουν τα 1.062 ευρώ.

Αντίστοιχα, με δύο τριετίες ο μισθός θα αυξανόταν από τα 1.104 στα 1.154 ευρώ, ενώ για εργαζόμενο με τρεις τριετίες θα περνούσε από τα 1.196 στα 1.246 ευρώ μεικτά.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διαφορά ανέρχεται στα 50 ευρώ μεικτά τον μήνα, εφόσον τελικά ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 970 ευρώ. Το ποσό των 970 ευρώ, πάντως, αποτελεί το συγκεκριμένο σενάριο που εξετάζεται στο παράδειγμα και όχι το οριστικό ύψος του κατώτατου μισθού για το 2027.