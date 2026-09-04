Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Οι οδηγίες διδασκαλίας για το 2026-2027

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Τις οδηγίες διδασκαλίας για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι οδηγίες εκδόθηκαν έπειτα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα βάσει της Πράξης 56/16-07-2026 του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Η παρουσία της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο δεν αντιμετωπίζεται ως ένα συμβατικό μάθημα ξένης γλώσσας. Αντίθετα, εντάσσεται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και συνδέεται με το ευρύτερο παιδαγωγικό πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης, με δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία, στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των παιδιών.

Βασικός στόχος είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος του Νηπιαγωγείου και η εξοικείωση των παιδιών με την Αγγλική Γλώσσα μέσα σε ένα δημιουργικό και βιωματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πολυγλωσσική επίγνωση, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, αλλά και στη συνολικότερη γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων.

Πώς γίνεται η προσέγγιση των Αγγλικών

Η επαφή των παιδιών με τα Αγγλικά πραγματοποιείται μέσα από παιχνίδια, ιστορίες, τραγούδια, κίνηση, κατασκευές και άλλες δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες. Το ζητούμενο δεν είναι η πρόωρη μεταφορά στο Νηπιαγωγείο ενός μοντέλου διδασκαλίας που συναντάται στις μεγαλύτερες βαθμίδες, αλλά η δημιουργία ευκαιριών ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα με φυσικό τρόπο.

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Στο πλαίσιο αυτό, τα Αγγλικά δεν αποτελούν διακριτό και απομονωμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά συνδέονται με τις αρχές και τη μεθοδολογία του Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη όσα ήδη γνωρίζουν τα παιδιά και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει πριν από την εισαγωγή της νέας γλώσσας.

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί παράλληλα η συνεργασία του εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας με τον ή τη νηπιαγωγό. Το μοντέλο προβλέπει ενεργή συνέργεια των δύο εκπαιδευτικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε οι δραστηριότητες στα Αγγλικά να εντάσσονται οργανικά στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου και να μη λειτουργούν αποσπασματικά.

Τι δεν προβλέπεται στη διδασκαλία

Οι κατευθύνσεις διαφοροποιούν σαφώς την εισαγωγή των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο από την τυπική διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Δεν προβλέπεται συστηματική διδασκαλία γραμματικών κανόνων ή του αγγλικού αλφαβήτου, ούτε απαίτηση από τα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν στα Αγγλικά.

Αντίστοιχα, αποφεύγεται η μετωπική διδασκαλία, η συνεχής μετάφραση λέξεων και φράσεων και η χρήση συμβατικών σχολικών εγχειριδίων. Τα παιδιά δεν πρέπει να πιέζονται να μιλήσουν στα Αγγλικά, ούτε να συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς την επίδοσή τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφώνεται επομένως γύρω από το παιχνίδι, την επικοινωνία, την κίνηση, τη δημιουργία και την αλληλεπίδραση, με τον εκπαιδευτικό να προσαρμόζει τις δραστηριότητες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης και των παιδιών.

Στόχος η θετική πρώτη επαφή με τη γλώσσα

Η φιλοσοφία του προγράμματος δεν είναι η εντατική εκμάθηση Αγγλικών από πολύ μικρή ηλικία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία μιας θετικής πρώτης σχέσης του παιδιού με μια διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς εξετάσεις, βαθμολογία ή πίεση για επίδοση.

Η εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στα Νηπιαγωγεία είχε αρχικά εφαρμοστεί πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε 58 Νηπιαγωγεία, ενώ από το σχολικό έτος 2021-2022 επεκτάθηκε στο σύνολο των Νηπιαγωγείων της χώρας, μέσω του προγράμματος ΕΑΝ.

Για τη νέα σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τις σχετικές οδηγίες, μετά την εισήγηση του ΙΕΠ, παρέχοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία στα Νηπιαγωγεία κατά το 2026-2027.

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