Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Σφοδρή καταγγελία για απόρριψη αιτημάτων – «Πρωτοφανής απόφαση»

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Την έντονη αντίδρασή της για την απόρριψη αιτημάτων μόνιμων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε άλλα σχολεία του νησιού εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή απόφαση στα εκπαιδευτικά χρονικά του νομού και ζητώντας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναθεωρήσει τη στάση της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι η δυνατότητα απόσπασης αποτελεί στοιχειώδες δικαίωμα των εκπαιδευτικών, το οποίο, εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά στα σχολεία προτίμησής τους, ικανοποιείται κατά πάγια πρακτική χωρίς να προκαλεί επιβάρυνση στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η ΔΔΕ επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά λειτουργικά και οργανικά κενά περιορίζοντας στην πράξη το συγκεκριμένο δικαίωμα και μεταφέροντας, όπως αναφέρει, στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς το βάρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση.

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Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου χαρακτηρίζει την απόφαση αυθαίρετη και αβάσιμη, απορρίπτοντας το επιχείρημα περί «εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων». Όπως επισημαίνει, η μη ικανοποίηση των αποσπάσεων δεν επιλύει το πρόβλημα των κενών, αλλά ουσιαστικά οδηγεί στην ανακατανομή τους από τη μία σχολική μονάδα στην άλλη, στερώντας ταυτόχρονα από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα μετακίνησης. Για τον λόγο αυτό, το ΔΣ της Ένωσης ζητά να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις απόσπασης των συναδέλφων.

Η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

Για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά του νομού μας η ΔΔΕ απαξιώνει και απορρίπτει το αίτημα μόνιμων συναδέλφων για απόσπαση σε άλλο σχολείο του νησιού.

Η αίτηση απόσπασης αποτελεί αυτονόητο, στοιχειώδες και αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών, το οποίο συνδέεται με δικές τους επιλογές και ανάγκες, χωρίς απολύτως καμία ζημία ή επιβάρυνση της υπηρεσίας ή της λειτουργίας των σχολείων. Το δικαίωμα αυτό κατά πάγια πρακτική ικανοποιείται με εξίσου αυτονόητο τρόπο, όταν βεβαίως υπάρχουν τα λειτουργικά κενά στα σχολεία όπου αιτείται ο συνάδελφος.

Ωστόσο, η ΔΔΕ Ζακύνθου το υποτιμά αυτό το δικαίωμα, με την ίδια λογική, με την οποία για τα κενά της εκπαίδευσης ευθύνονται οι χρόνια πάσχοντες συνάδελφοι, οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες, οι ασθενείς και οδοιπόροι. Εφαρμόζοντας και υπηρετώντας υπάκουα την κυβερνητική πολιτική, τους υπολογισμούς και σχεδιασμούς του ΥΠΑΙΘΑ, μεταφέρει τα βάρη, τα προβλήματα και τους σκοπούς των πολιτικών επιλογών πάνω στην ζωή, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των συναδέλφων.

Για την Διοίκηση τα δυσθεώρητα λειτουργικά και οργανικά κενά των σχολείων, τα οποία είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών επιλογών της παρούσας και των προηγούμενων κυβερνήσεων (αποτελέσματα τέτοιων πολιτικών είναι οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών με το σταγονόμετρο, η οικονομική εξαθλίωση του κλάδου, η αδυναμία επιβίωσης μόνο με τον μισθό, η επαγγελματική εξουθένωση, η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης), μπορούν κάπως να κουκουλωθούν με τον επιλεκτικό παροπλισμό του δικαιώματος της απόσπασης.

Η σκέψη είναι, βεβαίως, μικρόνοη και παντελώς αβάσιμη. Η απόφαση αυτή, όμως, δείχνει την ευκολία με την οποία η διοίκηση καταργεί στοιχειώδη δικαιώματα και μαζί πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τους όρους άσκησης της εργασίας τους, με το πρόσχημα της δήθεν “εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων”. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η ΔΔΕ βάζει στο ίδιο μίξερ τις αιτήσεις απόσπασης σε λειτουργικά κενά με όλα τα κενά των σχολείων! Το αποτέλεσμα είναι αφενός λίγο περισσότερα ή λιγότερα κενά στο ένα ή το άλλο σχολείο και αφετέρου οι εκπαιδευτικοί χωρίς την δυνατότητα απόσπασης. Αυτή η ενέργεια δεν εκφράζει μόνο αυταρχισμό αλλά αντανακλά και συνθήκες επιστράτευσης των εκπαιδευτικών, για να ικανοποιήσουν τις επιλογές της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας που έχουν κατασκευάσει αυτό το χάλι αλλά και αισθάνονται υπερήφανοι γι’ αυτό και το συνεχίζουν.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου απαιτεί να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις απόσπασης των συναδέλφων.