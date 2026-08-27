Αποσπάσεις νεοδιορίστων: Άνοιξαν οι αιτήσεις για ΕΕΠ και ΕΒΠ – Ποιοί έχουν δικαίωμα

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Νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις – Ποιοι έχουν δικαίωμα

Τη δυνατότητα να ζητήσουν κατ’ εξαίρεση απόσπαση για το διδακτικό έτος 2026-2027 δίνει το υπουργείο Παιδείας σε συγκεκριμένες κατηγορίες νεοδιόριστων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Η νέα πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 27 Αυγούστου 2026, μετά τον διορισμό των νέων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και τις οδηγίες που είχαν προηγηθεί για την ανάληψη υπηρεσίας τους. Η διαδικασία δεν αφορά το σύνολο των νεοδιορίστων, αλλά αποκλειστικά όσους πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να κινηθούν, καθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου έως και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Ποιοι νεοδιόριστοι μπορούν να ζητήσουν απόσπαση

Κατά κανόνα, τα νεοδιοριζόμενα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για τουλάχιστον δύο σχολικά έτη, διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται υπηρεσιακή μεταβολή που αλλάζει την τοποθέτησή τους, όπως απόσπαση ή μετάθεση.

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Για όσους έχουν διοριστεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προβλέπεται επιπλέον υποχρέωση υπηρεσίας σε αυτήν για τουλάχιστον πέντε έτη.

Από τον παραπάνω κανόνα προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νεοδιόριστα μέλη που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, καθώς και περιπτώσεις που συνδέονται με προβλεπόμενα ποσοστά αναπηρίας. Μεταξύ άλλων, το πλαίσιο καλύπτει νεοδιορίστους που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως πάθησης, καθώς και γονείς τέκνων με αναπηρία 67% και άνω. Στις ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται επίσης συγκεκριμένες περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων και πολυτεκνίας, με τις αναλυτικές προϋποθέσεις να περιγράφονται στην πρόσκληση.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ. Μετά την είσοδό τους στο σύστημα, οι υποψήφιοι επιλέγουν «Αιτήσεις» και στη συνέχεια «Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ».

Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, μπορούν να δηλώσουν ως προτιμήσεις περιοχές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, καθώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν μόνο τα πεδία της ενότητας «Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης». Άλλα κριτήρια απόσπασης δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

Προσοχή στην οριστικοποίηση

Κρίσιμο σημείο αποτελεί η οριστική καταχώριση της αίτησης. Η απλή προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται υποβολή και, εάν η αίτηση παραμείνει σε αυτή την κατάσταση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα εξεταστεί.

Με την οριστικοποίηση εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου και ο αιτών θα πρέπει να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει αντίγραφο της αίτησης σε αρχείο PDF. Επισημαίνεται επίσης ότι μετά την οριστική υποβολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή.

Παράλληλα, τα στοιχεία που καταχωρίζονται έχουν χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και συνεπώς οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την ορθότητά τους πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Τα δικαιολογητικά

Όπου απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων, αυτά πρέπει να μεταφορτωθούν πριν από την οριστική καταχώριση, συγκεντρωμένα σε ένα αρχείο PDF, χαμηλής ανάλυσης και ασπρόμαυρο.

Για περιπτώσεις αναπηρίας ή ασθένειας μπορεί να απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής. Όταν υπάρχει γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ, αρκεί η καταχώριση του Αριθμού Μητρώου ΚΕΠΑ και του Αριθμού Επιτροπής, χωρίς να χρειάζεται μεταφόρτωση της γνωμάτευσης. Εφόσον οι λόγοι υγείας αφορούν σύζυγο ή τέκνο, απαιτείται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.

Αντίστοιχα, για την απόδειξη της πολυτεκνίας προβλέπεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου, ενώ σε ειδικές οικογενειακές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται επιπλέον έγγραφα.

Πότε λήγει η προθεσμία

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έως και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα για οριστικοποίηση αιτήσεων που έχουν παραμείνει προσωρινά αποθηκευμένες.

Για απορίες σχετικά με τη διαδικασία, τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ καλούνται να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται οι οργανικές τους θέσεις.