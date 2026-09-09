Μισθοί αναπληρωτών: Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές – Τι αλλάζει με μεταπτυχιακό και διδακτορικό
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Νέα εικόνα για τις αποδοχές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την οικογενειακή τους κατάσταση, παρουσιάζει σε ενημερωτικό πίνακα ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Κωνσταντίνος Χατζής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, οι αποδοχές ξεκινούν από 1.008 ευρώ για αναπληρωτή χωρίς παιδιά και με έως δύο χρόνια υπηρεσίας, ενώ αυξάνονται σταδιακά ανά μισθολογικό κλιμάκιο.
Για την ίδια κατηγορία προϋπηρεσίας, το ποσό διαμορφώνεται στα 1.072 ευρώ για αναπληρωτή με ένα παιδί και στα 1.132 ευρώ για αναπληρωτή με δύο παιδιά.
Οι αποδοχές ανά μισθολογικό κλιμάκιο
Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:
Έτσι, στο υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο πίνακα, δηλαδή στο ΜΚ7 με 12 έως 14 χρόνια υπηρεσίας, οι αποδοχές φτάνουν τα 1.248 ευρώ χωρίς παιδιά, τα 1.317 ευρώ με ένα παιδί και τα 1.383 ευρώ με δύο παιδιά.
Τι ισχύει για μεταπτυχιακό και διδακτορικό
Στον ίδιο ενημερωτικό πίνακα γίνεται αναφορά και στην αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.
Ειδικότερα, η αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου αντιστοιχεί σε προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια (+2 ΜΚ), ενώ η αναγνώριση διδακτορικού οδηγεί σε προώθηση κατά έξι μισθολογικά κλιμάκια (+6 ΜΚ).
Όπως διευκρινίζεται στον πίνακα, μόνο για ένα μεταπτυχιακό αναγνωρίζονται τα επιπλέον δύο μισθολογικά κλιμάκια.
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