Σχολεία σε αναβρασμό: Κύμα καταλήψεων και πολιτική θύελλα για τις συγχωνεύσεις

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Σε ένα από τα πιο «καυτά» μέτωπα της νέας σχολικής χρονιάς εξελίσσονται οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, με την ένταση να μεταφέρεται πλέον από τις σχολικές αίθουσες στον δρόμο και από εκεί στη Βουλή.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές αντιδρούν στις συμπτύξεις τμημάτων, ενώ στο πολιτικό σκέλος οι αντιδράσεις διευρύνονται, με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά να στρέφονται κατά των συγκεκριμένων επιλογών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συγχωνεύσεις τμημάτων που καταγγέλλεται ότι αποφασίζονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και η δημιουργία πολυπληθών τάξεων των 27 και, σύμφωνα με καταγγελίες, ακόμη και 28 μαθητών. Ακόμη μεγαλύτερη ένταση προκαλούν περιπτώσεις στις οποίες στα συγκεκριμένα τμήματα φοιτούν πολλοί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες.

Το κλίμα που διαμορφώνεται είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς οι αντιδράσεις δεν μένουν πλέον στις ανακοινώσεις. Σχολεία βρίσκονται αντιμέτωπα με κινητοποιήσεις, μαθητικές αποχές και καταλήψεις, ενώ εκπαιδευτικά σωματεία ζητούν την ανάκληση των συμπτύξεων και την κάλυψη των κενών.

Σε απεργιακή τροχιά ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Η ΟΛΜΕ έχει ήδη περάσει σε κινητοποιήσεις με αιχμή τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τα εκπαιδευτικά κενά. Πριν λίγες μέρες κάλεσε τις ΕΛΜΕ της Αττικής σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσοντας παράλληλα στάση εργασίας.

Είχαν προηγηθεί οι κινητοποιήσεις στη Δ΄ Αθήνας, τις οποίες στήριξε η Ομοσπονδία, ζητώντας να ανακληθούν οι συμπτύξεις τμημάτων.

Η ΟΛΜΕ έχει καταγγείλει ότι οι αποφάσεις για συμπτύξεις λαμβάνονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όταν τα τμήματα έχουν ήδη εγκριθεί, οι εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί και οι μαθητές έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους.

Παράλληλα, στον ευρύτερο σχεδιασμό της για τη νέα σχολική χρονιά έχει συμπεριλάβει την προετοιμασία για «μαζική κλαδική απεργιακή απάντηση», καθώς και συντονισμό με τους γονείς απέναντι στις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο τμημάτων.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκεται και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, με την αναταραχή στον εκπαιδευτικό χώρο να μην περιορίζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΔΟΕ έχει προχωρήσει σε διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχεδιασμό κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολεία και εκπαιδευτικοί κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται απεργιακή κινητοποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου, με την Ομοσπονδία να βρίσκεται σε φάση κλιμάκωσης των διεκδικήσεων του κλάδου.

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά τις συγχωνεύσεις τμημάτων. Πραγματοποιείται, ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συμπτύξεις, τα εκπαιδευτικά κενά και συνολικά οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Νέα Σμύρνη: Από τις διαμαρτυρίες στις μαθητικές καταλήψεις

Χαρακτηριστική της έντασης είναι η εικόνα στη Νέα Σμύρνη, όπου οι αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις πέρασαν από τις διαμαρτυρίες σε μαθητικές κινητοποιήσεις.

Στις 21 Σεπτεμβρίου εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ζητώντας να ανακληθούν οι συμπτύξεις και να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά.

Η ΕΛΜΕ Καλλιθέας–Νέας Σμύρνης–Μοσχάτου είχε προκηρύξει στάση εργασίας, ενώ οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και μέσα στις σχολικές μονάδες.

Στις 22 Σεπτεμβρίου οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης προχώρησαν σε κατάληψη, αντιδρώντας στη συγχώνευση τμημάτων.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών της Ένωσης Γονέων βρίσκονται σειρά σχολείων της περιοχής, μεταξύ των οποίων το 8ο Γυμνάσιο «Εστία», το 5ο Γυμνάσιο, το 1ο Γυμνάσιο, το 1ο Λύκειο και το 7ο Λύκειο «Εστία».

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η περίπτωση του 8ου Γυμνασίου «Εστία». Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τρία τμήματα της Β΄ Γυμνασίου οδηγούνται σε συγχώνευση σε δύο τμήματα των 27 μαθητών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συνολικά 18 γνωματεύσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται στον πυρήνα και της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ανοίξει για τα πολυπληθή τμήματα στη Δ΄ Αθήνας.

Την ώρα που οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται, οι συγχωνεύσεις έχουν μετατραπεί και σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

ΠΑΣΟΚ: «Οι ανάγκες των μαθητών στην υπηρεσία των πιστώσεων»

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό έρχεται να προστεθεί η παρέμβαση του βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Στέφανου Παραστατίδη και του Γραμματέα του Τομέα Παιδείας Σωκράτη Κάτσικα.

Οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κατεύθυνση περιορισμού των τμημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τάξεις των 27 και, σύμφωνα με καταγγελίες, ακόμη και 28 μαθητών.

Ιδιαίτερη κριτική ασκούν στο γεγονός ότι καταργήσεις και συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται ακόμη και μετά την έναρξη των μαθημάτων, ανατρέποντας τον προγραμματισμό σχολείων που έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν.

Όπως επισημαίνουν, αντί οι πιστώσεις, οι προσλήψεις και οι διαθέσιμοι πόροι να προσαρμόζονται στις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών, επιχειρείται οι ίδιες οι ανάγκες των σχολείων να προσαρμοστούν στις διαθέσιμες πιστώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Δ΄ Αθήνας, όπου έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις τμημάτων 27 και 28 μαθητών με 23 ή 24 γνωματεύσεις. Αναφέρεται επίσης περίπτωση κατά την οποία τρία τμήματα συγχωνεύθηκαν σε δύο των 27 μαθητών, παρότι υπήρχαν συνολικά 18 γνωματεύσεις.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά διαφορετική κατεύθυνση, με μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα και ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις τάξεις στις οποίες φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης»

Στο μέτωπο των αντιδράσεων για τις συγχωνεύσεις έχει παρέμβει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με το Τμήμα Παιδείας του κόμματος να συνδέει τις συμπτύξεις τμημάτων με τη συνολικότερη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στην παρέμβασή του, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην πραγματοποίηση συγχωνεύσεων ενώ τα σχολεία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν τοποθετηθεί στα τμήματά τους.

Το κόμμα συνδέει το ζήτημα με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται και απορρίπτει τη λογική σύμφωνα με την οποία οι ανάγκες των σχολικών μονάδων μπορούν να αντιμετωπίζονται με δημοσιονομικά και αριθμητικά κριτήρια.

Κεντρική θέση στην κριτική του καταλαμβάνουν οι επιπτώσεις των συμπτύξεων στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών και τις συνθήκες μάθησης των παιδιών, ενώ το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν υπάρχουν μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ζητά να διατηρηθούν τα τμήματα που ήδη λειτουργούν, να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά και να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων, με το Τμήμα Παιδείας του κόμματος να τονίζει ότι «η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης».

ΚΚΕ: Στη Βουλή οι συγχωνεύσεις και τα «27άρια» τμήματα

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο έχει μεταφέρει το ζήτημα το ΚΚΕ, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι συγχωνεύσεις στη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη.

Ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Κατσώτης έφερε στη Βουλή την κατάσταση στο 10ο Γυμνάσιο και το 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας, θέτοντας το ζήτημα των τμημάτων των 27 μαθητών και των προβλημάτων που καταγγέλλονται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Η παρέμβαση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που προκαλεί η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μαθητών στις τάξεις και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου απάντησε ότι στα δύο συγκεκριμένα σχολεία ο αριθμός των τμημάτων τελικά διατηρήθηκε, παρουσιάζοντας διαφορετική εικόνα για το τι συνέβη στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Οι παρεμβάσεις του ΚΚΕ, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην Καλλιθέα. Μέσα στον Σεπτέμβριο βουλευτές του κόμματος έχουν φέρει στη Βουλή και άλλες περιπτώσεις συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων.

Στη Ζάκυνθο, κοινοβουλευτική ερώτηση αφορούσε τις συγχωνεύσεις σε σειρά σχολείων του νησιού, μεταξύ των οποίων το 2ο Γυμνάσιο Ζακύνθου, το Γυμνάσιο Μαχαιράδου, το Γυμνάσιο Κατασταρίου, το 1ο ΓΕΛ και το ΓΕΛ Κατασταρίου.

Αντίστοιχη παρέμβαση έγινε και για το Βόρειο Αιγαίο, όπου βουλευτές του ΚΚΕ έθεσαν το ζήτημα συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβαθμίσεων σχολικών τμημάτων, ζητώντας την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων.

Η θέση που διατυπώνει το κόμμα είναι ότι οι συμπτύξεις πρέπει να ανακληθούν, να διατηρηθούν τα αναγκαία τμήματα και να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά, αντί η λειτουργία των σχολείων να προσαρμόζεται στις ελλείψεις προσωπικού.

Νέα Αριστερά: «Όχι στις συγχωνεύσεις» – Στο επίκεντρο τα πολυπληθή τμήματα και οι ελλείψεις

Στις πολιτικές αντιδράσεις έχει προστεθεί και η Νέα Αριστερά, η οποία έχει παρέμβει για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Γλυφάδας και του Ελληνικού.

Χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει είναι το 5ο Γυμνάσιο Γλυφάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης Γλυφάδας-Ελληνικού, τέσσερα τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου συγχωνεύθηκαν σε τρία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τμήματα των 27 μαθητών.

Η Νέα Αριστερά δεν περιορίζει την κριτική της μόνο στον αριθμό των μαθητών. Συνδέει τις συγχωνεύσεις με τη συνολικότερη εικόνα στελέχωσης των σχολείων και τις ελλείψεις εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού.

Στην παρέμβασή της αναφέρεται ειδικότερα στις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης και της Ειδικής Αγωγής, καθώς και στις ελλείψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, υποστηρίζοντας ότι οι συγχωνεύσεις επιβαρύνουν περαιτέρω ένα σχολικό περιβάλλον που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιπτώσεις των πολυπληθών τμημάτων για μαθητές που έχουν αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνει η Νέα Αριστερά, η αύξηση του αριθμού των παιδιών μέσα στην τάξη δυσκολεύει την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και επιβαρύνει τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Η τοπική οργάνωση τάσσεται κατά των συγχωνεύσεων και ζητά να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολείων με επαρκή στελέχωση και διατήρηση των αναγκαίων τμημάτων, εντάσσοντας το ζήτημα στη συνολικότερη κριτική της για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης.