Μισθοί εκπαιδευτικών: Πού πληρώνονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

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Με τη συζήτηση για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών να επανέρχεται στο προσκήνιο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα στοιχεία για τους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυπώνουν μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Ελλάδας, καθώς μαζί με τη Σλοβακία βρίσκεται στις χώρες με τις χαμηλότερες αμοιβές για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, με τις αποδοχές να φτάνουν έως τις 17.000 ευρώ.

Στον αντίποδα βρίσκεται το Λουξεμβούργο, το οποίο κατά το σχολικό έτος 2024/2025 καταγράφει τις υψηλότερες αμοιβές στα περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurydice, οι εκπαιδευτικοί που ξεκινούν την καριέρα τους αμείβονται με 55.000 έως 62.000 ευρώ, ενώ στην κορυφή της σταδιοδρομίας τους οι αποδοχές μπορούν να φτάσουν από 97.000 έως 109.000 ευρώ.

Μεγάλες οι μισθολογικές διαφορές στην Ευρώπη

Οι αποδοχές των εκπαιδευτικών αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες της τυπικής εκπαίδευσης, ωστόσο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται χαμηλά αμειβόμενοι σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσής τους. Μάλιστα, σε ορισμένες μελέτες οι αρχικοί μισθοί τους εμφανίζονται περίπου 40% χαμηλότεροι από εκείνους άλλων επαγγελματιών με τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Μετά το Λουξεμβούργο, στις υψηλότερες θέσεις βρίσκονται η Ολλανδία και η Γερμανία, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και το στάδιο της επαγγελματικής πορείας του εκπαιδευτικού. Στον αντίποδα, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία καταγράφουν τις χαμηλότερες αμοιβές στο ανώτατο στάδιο της καριέρας.

Σημαντικές είναι και οι διαφορές ως προς τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας εκπαιδευτικός στην κορυφή της μισθολογικής του εξέλιξης. Σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται 31 έως 40 χρόνια, ενώ στη Δανία και τη Φινλανδία, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, μπορεί να απαιτούνται έως 10 χρόνια υπηρεσίας.

Τα στοιχεία της Eurydice δείχνουν ακόμη ότι Κύπρος, Πορτογαλία, Ολλανδία και Σλοβενία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών μεταξύ της αρχής και της κορυφής της εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας.