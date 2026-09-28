Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας – Πώς ολοκληρώνεται η ίδρυση και λειτουργία τους

Ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς που ενδιαφέρονται να διδάξουν μαθήματα μουσικής ειδίκευσης στα Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο

Με το σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο» πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, με τη συμμετοχή 150 μαθητών και μαθητριών.

Στόχος της απάτης ήταν να πειστούν πολίτες και επαγγελματίες να προσφέρουν χρήματα, πιστεύοντας ότι ενισχύουν μαθητές που έχουν οικονομική ανάγκη.

Ποια είναι τα επίμαχα σημεία της εγκυκλίου που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Τι προβλέπεται για αριθμό δράσεων, συνοδούς, συμμετοχή μαθητών, τουριστικά γραφεία, προσφορές, δικαιολογητικά, κινητά και Erasmus.

Διαφορετική διαδικασία ακολουθείται για τη χορήγηση των αδειών των εκπαιδευτικών, ανάλογα τόσο με το είδος της άδειας όσο και με τη σχέση εργασίας τους.

Εθνικό Εργαστήριο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο σχολείο διοργανώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης και αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Το μπόνους που μπορούν να διεκδικήσουν 2.106 πρωτοετείς φοιτητές – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του το μέτρο που θα ευνοήσει όσους εργάζονται στην περιφέρεια.

Δύο διαφορετικές ευκαιρίες για μεταφορά θέσης έχουν οι φοιτητές και φέτος. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για μετεγγραφές και μετακινήσεις, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους.

Ξανά στις ψηφιακές τάξεις μπαίνουν από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές που αξιοποιούν το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, με τη σύγχρονη διδασκαλία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 να ξεκινά σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι ήσυχος με τη συνείδησή του μόνο και μόνο επειδή προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες του.

Καταγγελίες για χιλιάδες κενά και νέα «προτεραιοποίηση» των αναγκών συνοδεύουν τη Β΄ φάση αναπληρωτών - Περίπου 6.500 προσλήψεις αναμένονται, με το χρονοδιάγραμμα να δείχνει ανάληψη υπηρεσίας την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Σε ένα από τα πιο «καυτά» μέτωπα της νέας σχολικής χρονιάς εξελίσσονται οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, με την ένταση να μεταφέρεται πλέον από τις σχολικές αίθουσες στον δρόμο και από εκεί στη Βουλή.

Με διεθνή διάκριση στο ενεργητικό της, καθώς το πεδίο Mineral and Mining Engineering του ΕΜΠ κατατάχθηκε στις θέσεις 51–100 παγκοσμίως στο QS 2026, η Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών προειδοποιεί ότι η πορεία αυτή απειλείται από την υποχρηματοδότηση και τα «οξύτατα» προβλήματα λειτουργίας.

Πενταετής συνεργασία του Financial Wellbeing Institute και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής του βάσης στην Αθήνα, UNIC Athens

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, βάζοντας στο επίκεντρο τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών στα σχολεία.

«Φωτιά» σε καύσιμα και θέρμανση – Εκπαιδευτικοί βάζουν στο τραπέζι μισθούς, ακρίβεια και αγοραστική δύναμη

Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας – Πώς ολοκληρώνεται η ίδρυση και λειτουργία τους

INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

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Οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, βάζοντας στο επίκεντρο τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών στα σχολεία.