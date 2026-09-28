Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας – Πώς ολοκληρώνεται η ίδρυση και λειτουργία τους
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Οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, βάζοντας στο επίκεντρο τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών στα σχολεία.
Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου αφορά τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), οι οποίες εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο για την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται ενισχυμένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Το ίδιο το Υπουργείο διατηρεί ειδική ενότητα στο θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις «Τάξεις Υποδοχής – ΖΕΠ».
Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας
Στο νέο έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας δίνει οδηγίες που αφορούν ειδικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για τη νέα σχολική χρονιά. Η έκδοση των οδηγιών αποτελεί το επόμενο διοικητικό βήμα για τις σχολικές μονάδες που εμπλέκονται στη διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής.
Τι είναι οι Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ
Οι Τάξεις Υποδοχής λειτουργούν στο πλαίσιο των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, για τις οποίες υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας Τ.Υ. ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Υπουργείο παραπέμπει μεταξύ άλλων στην Υπουργική Απόφαση 169735/ΓΔ4 για τις ρυθμίσεις των ΖΕΠ και την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής, καθώς και στις μεταγενέστερες αποφάσεις για την ένταξη σχολικών μονάδων στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Ministry of Education Sports
Το κρίσιμο στοιχείο της νέας οδηγίας είναι ότι αφορά πλέον την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ.
Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται στις σχολικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες τάξεις και στις διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Οι οδηγίες εδώ
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