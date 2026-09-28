Ασφάλεια στα σχολεία: Στο «κόκκινο» η αντιπαράθεση για τους τεχνικούς ελέγχους – Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί

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Έντονη αντίδραση προκαλούν στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη» τα έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει απόπειρα μετακύλισης τεχνικών και διοικητικών ευθυνών στους διευθυντές, στους προϊσταμένους και στους εκπαιδευτικούς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο μηχανικού, ηλεκτρολόγου ή πιστοποιημένου τεχνικού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις σχολικές εγκαταστάσεις: από το φυσικό αέριο, τους καυστήρες και την πυροπροστασία έως την αντισεισμική προστασία, τα ηλεκτρολογικά, τις στέγες, τις μονώσεις, τις μπασκέτες, τα δέντρα και τα φρεάτια.

Ο Σύλλογος καλεί τους διευθυντές και τις διευθύντριες των Δημοτικών, καθώς και τους προϊσταμένους και τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων, να διαβιβάσουν τα σχετικά έγγραφα στους Δήμους και να ζητήσουν από αυτούς να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τα ζητήματα ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων.

Παράλληλα, ζητά το διαβιβαστικό με τον αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά και οι απαντήσεις των Δήμων, να κοινοποιηθούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

Από καυστήρες και ηλεκτρολογικά μέχρι στέγες και μπασκέτες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τα σχετικά έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και της ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας, οι διευθυντές των Δημοτικών και οι προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων καλούνται «να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες» και να ενημερώσουν για σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και οι καυστήρες, η πυροπροστασία και η αντισεισμική προστασία, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι στέγες, οι καμινάδες και οι μονώσεις, αλλά και οι μπασκέτες, ο αθλητικός εξοπλισμός, τα δέντρα και τα φρεάτια.

Ο Σύλλογος ανεβάζει τους τόνους, σημειώνοντας ότι «έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι» και συνδέει την κατάσταση των σχολικών υποδομών με τη διαχρονική υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης.

«Οι διευθυντές δεν είναι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι ή τεχνικοί φυσικού αερίου»

Κεντρικό σημείο της ανακοίνωσης είναι η θέση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ούτε την επιστημονική ιδιότητα ούτε την υπηρεσιακή αρμοδιότητα για να πιστοποιούν την τεχνική ασφάλεια ενός σχολικού κτηρίου. «Οι Διευθυντές των σχολείων δεν είναι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί φυσικού αερίου ή ειδικοί στατικής επάρκειας», τονίζει ο Σύλλογος, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να κληθούν να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα τεχνικών εγκαταστάσεων και υποδομών. Μάλιστα, επισημαίνει ότι στα ίδια τα σχετικά έγγραφα γίνεται αναφορά σε ελέγχους και αυτοψίες από «αρμόδιο τεχνικό», «πιστοποιημένο τεχνικό» και «αρμόδιους τεχνικούς ή/και ειδικούς».

«Άλλο η επισήμανση ενός προβλήματος και άλλο η πιστοποίηση»

Κατά τον Σύλλογο «Ρόζα Ιμβριώτη», οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και οι Σύλλογοι Διδασκόντων ήδη επισημαίνουν όσα προβλήματα εντοπίζουν στα σχολεία, τα καταγράφουν και ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτό, όπως υπογραμμίζει, είναι διαφορετικό από το να κληθούν να βεβαιώσουν ότι ένας καυστήρας, μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μία στέγη, μία μπασκέτα ή συνολικά ένα σχολικό κτήριο είναι τεχνικά ασφαλή χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες έγγραφες πιστοποιήσεις.

Ο Σύλλογος εκφράζει μάλιστα την ανησυχία ότι μια τυπική απάντηση μιας σχολικής μονάδας θα μπορούσε μελλοντικά να παρουσιαστεί ως ανάληψη ευθύνης για θέματα που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται έξω από την αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών.

Στους Δήμους δείχνουν οι εκπαιδευτικοί

Στην ανακοίνωση γίνεται επίκληση του ν. 3852/2010, με τον Σύλλογο να υποστηρίζει ότι το θεσμικό πλαίσιο εντάσσει στις αρμοδιότητες των Δήμων ζητήματα σχολικής στέγης και προβλέπει πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Με βάση αυτή τη θέση, ζητά οι αυτοψίες, οι τεχνικές γνωματεύσεις, οι πιστοποιήσεις και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πιστοποιημένους τεχνικούς. «Τα σχολεία μπορούν και πρέπει να γνωστοποιούν τα προβλήματα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ο έλεγχος και η αποκατάστασή τους πρέπει να γίνονται από εκείνους που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.

Αντίδραση στην απαίτηση για «άμεση ανταπόκριση»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην «άμεση ανταπόκριση» που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ζητείται από τις σχολικές μονάδες σχετικά με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικές αρχές θα έπρεπε αντίθετα να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, ζητώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτοψίες και τεχνικούς ελέγχους, έκδοση πιστοποιήσεων και αποκατάσταση των προβλημάτων που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους.

Η ανακοίνωση συνδέει την κατάσταση των σχολικών κτηρίων με τη χρηματοδότηση της Παιδείας. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι περικοπές από την περίοδο των μνημονίων ξεπέρασαν το 70% και ζητά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ώστε να αντιμετωπιστούν επικίνδυνες ή προβληματικές υποδομές.

Παράλληλα, ασκεί ευρύτερη πολιτική κριτική στις προτεραιότητες των κρατικών δαπανών, αντιπαραβάλλοντας τη χρηματοδότηση της σχολικής στέγης με τις αμυντικές και ΝΑΤΟϊκές δαπάνες. Πρόκειται για πολιτικές αξιολογήσεις και αριθμητικές αναφορές που διατυπώνει ο ίδιος ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Ο Σύλλογος ζητά να μην υπάρξει καμία μετακύλιση τεχνικής ή άλλης ευθύνης για τα σχολικά κτήρια στους διευθυντές, στους προϊσταμένους, στους Συλλόγους Διδασκόντων και στους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, ζητά άμεσους ελέγχους από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, έγγραφη κοινοποίηση στις σχολικές μονάδες των αποτελεσμάτων των αυτοψιών και των πιστοποιήσεων, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και ενίσχυση των Δήμων με πόρους και μόνιμο προσωπικό.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η καθιέρωση σταθερού περιοδικού προγράμματος προσεισμικών και μετασεισμικών ελέγχων, η αποκατάσταση προβληματικών υποδομών και η δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα για την κατασκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων.

Το μήνυμα με το οποίο καταλήγει η ανακοίνωση είναι κατηγορηματικό:

«Οι εκπαιδευτικοί δεν θα γίνουμε οι “τεχνικοί ελεγκτές” και το άλλοθι για τις ελλείψεις και την εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών!»

Ο Σύλλογος ζητά «σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σχολεία», με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, όπως αναφέρει, να αναλαμβάνουν στο ακέραιο τις ευθύνες τους.