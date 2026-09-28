Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: «Κλείδωσε» η β’ φάση – Πόσα κενά θα καλυφθούν, το πλήρες χρονοδιάγραμμα

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Καταγγελίες για χιλιάδες κενά και νέα «προτεραιοποίηση» των αναγκών συνοδεύουν τη Β΄ φάση αναπληρωτών - Περίπου 6.500 προσλήψεις αναμένονται, με το χρονοδιάγραμμα να δείχνει ανάληψη υπηρεσίας την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Έρχεται η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με τον Νεκτάριο Κορδή, αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ, να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του iPaideia.gr για την πραγματοποίηση της β’ φάσης προσλήψεων την Τρίτη, 29/9.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του iPaideia.gr, και χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, το πιθανό χρονοδιάγραμμα της Β΄ φάσης διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 29/9: Ανακοίνωση ονομάτων

Πέμπτη 1/10: Δήλωση σχολικών μονάδων στο ΟΠΣΥΔ

Παρασκευή 2/10: Ανακοίνωση τοποθετήσεων

Δευτέρα 5/10 & Τρίτη 6/10: Ανάληψη υπηρεσίας

Την ίδια στιγμή, σε ανακοίνωσή του o κ. Κορδής προειδοποιεί ότι οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα κενά ξεπερνούν τις 6.000. Ο ίδιος εκτιμά ότι θα υπάρξει για δεύτερη φορά «προτεραιοποίηση» των κενών, με όσες ανάγκες δεν καλυφθούν τώρα να μεταφέρονται στην τρίτη φάση.

Την Τρίτη 29/9 η Β΄ φάση

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ, η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών και αναπληρωτριών αναμένεται λογικά την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τον αριθμό των προσλήψεων να διαμορφώνεται γύρω στις 6.500. Πρόκειται για εκτίμηση του Νεκτάριου Κορδή και όχι για επίσημη ημερομηνία ανακοίνωσης από το Υπουργείο Παιδείας. Ο ίδιος αντιπαραβάλλει τον αριθμό αυτό με τα κενά που καταγράφει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία, όπως αναφέρει, ξεπερνούν τις 6.000.

Ανάληψη υπηρεσίας την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου

Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία.

Ο Νεκτάριος Κορδής αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στη Β΄ φάση αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, επισημαίνοντας το μέγεθος των αναγκών που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

«Για δεύτερη φορά θα έχουμε προτεραιοποίηση κενών»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ στο τι θα συμβεί με τα κενά που δεν θα καλυφθούν από τις περίπου 6.500 προσλήψεις. «Για δεύτερη φορά θα έχουμε “προτεραιοποίηση” κενών με τα υπόλοιπα να παραπέμπονται στην τρίτη φάση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με βάση την τοποθέτησή του, επομένως, η Β΄ φάση δεν αναμένεται να σημάνει το τέλος των ελλείψεων στα σχολεία, καθώς μέρος των αναγκών εκτιμά ότι θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την επόμενη φάση προσλήψεων.

Πάνω από 6.000 κενά μόνο στη Δευτεροβάθμια

Η εικόνα που παρουσιάζει ο Νεκτάριος Κορδής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων, τα κενά ξεπερνούν τις 6.000, ενώ παράλληλα καταγγέλλει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια κατάργησης τμημάτων και γίνεται χρήση υποχρεωτικών υπερωριών και αναθέσεων. Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Β΄ φάση και στον πραγματικό αριθμό των αναγκών που θα καλυφθούν, αλλά και σε εκείνες που θα παραμείνουν ανοιχτές και θα μεταφερθούν στην τρίτη φάση προσλήψεων.