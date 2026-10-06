e-ΚΠγ: Ημερίδα για το νέο ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
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Στην ημερίδα παρουσιάζονται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η δομή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων, η διαδικασία πιστοποίησης μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και ο τρόπος προετοιμασίας των υποψηφίων.
Το νέο ψηφιακό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-ΚΠγ) παρουσιάζεται σε επιμορφωτική ημερίδα που πραγματοποιείται στις 6 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ και εκπαιδευτικών.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές του νέου συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων, από τη λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής πλατφόρμας έως τη δομή της εξέτασης και τη διαδικασία πιστοποίησης.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πιστοποίηση μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και στην προετοιμασία των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις ηλεκτρονικές εξετάσεις. Στόχος της επιμορφωτικής δράσης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των εμπλεκόμενων στελεχών για τη μετάβαση στο νέο ψηφιακό μοντέλο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
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