Διορισμοί εκπαιδευτικών: Έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια – Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συνεργασία συνεχίζεται και φέτος, διευκολύνοντας τη μετάβαση των εκπαιδευτικών στον τόπο διορισμού τους – Με SMS οι μοναδικοί εκπτωτικοί κωδικοί

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τον ελληνικό αερομεταφορέα SKY Express, η οποία συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λάβουν και φέτος έκπτωση 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στον τόπο διορισμού τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, για την έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της διαδρομής τους στο δημόσιο σχολείο. Με δεδομένο ότι πολλοί νεοδιόριστοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας και την οικογένειά τους, επιδίωξη του Υπουργείου είναι να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα που μπορεί να διευκολύνει τη μετάβασή τους και τη νέα καθημερινότητά τους στον τόπο διορισμού.

Η έκπτωση θα αποσταλεί απευθείας στο κινητό των δικαιούχων μέσω SMS.

Ειδικότερα:

Οι δικαιούχοι θα λάβουν στο κινητό τους έναν μοναδικό κωδικό (SMS code) και σύνδεσμο που θα οδηγεί σε ειδική φόρμα.

Στη φόρμα θα καταχωρίσουν τα στοιχεία τους και, στη συνέχεια, θα λάβουν στο email τους εξατομικευμένο promo code.

Ο κωδικός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της SKY express.

Η πρωτοβουλία ισχύει για κρατήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και για πτήσεις από τις 23 Αυγούστου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027.

Ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, δήλωσε:

«Στη SKY express πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για το μέλλον της χώρας μας. Με ιδιαίτερη χαρά συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας, στηρίζοντας έμπρακτα τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στο ξεκίνημα της νέας τους πορείας. Ως η αεροπορική εταιρεία που συνδέει κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμβάλλουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης για τη νέα γενιά.»

Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οποίων ο διορισμός ανακοινώθηκε στις 11/08/2026.

Περίοδος ισχύος

Κρατήσεις: έως 15/09/2026

Πτήσεις: από 23/08/2026 έως και 30/06/2027

Πώς λαμβάνω τον κωδικό μου

Το Υπουργείο αποστέλλει μέσω SMS στους δικαιούχους έναν μοναδικό SMS code και τον σύνδεσμο της σχετικής φόρμας.

Αφού λάβουν το SMS, oι δικαιούχοι επισκέπτονται τη φόρμα και συμπληρώνουν:

τα προσωπικά τους στοιχεία,

το SMS code,

τα «Στοιχεία Ταξιδιωτικών Εγγράφων» ακριβώς όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους.

Με την επιτυχή εγγραφή, αποστέλλεται στο email τους ο μοναδικός εκπτωτικός promo code.

Μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση του κωδικού: έως δύο (2) φορές.