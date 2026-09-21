Σχολεία: Νέα μέτρα για εκπαιδευτικούς και στέγαση – Τι αναμένεται με το νέο Λύκειο

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Επιστροφή έως δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, νέος σχεδιασμός για το Λύκειο και παρεμβάσεις σε αναπληρωτές και Ειδική Αγωγή περιλαμβάνονται στα όσα αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη.

Η στελέχωση των σχολείων στα νησιά, το στεγαστικό των εκπαιδευτικών και οι αλλαγές που σχεδιάζονται για το Λύκειο βρίσκονται στο επίκεντρο των όσων αναφέρει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας παράλληλα τα επόμενα βήματα για αναπληρωτές, Ειδική Αγωγή, Ψηφιακό Φροντιστήριο και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ανακοινώνοντας επιστροφή έως δύο μηνιαίων ενοικίων τον χρόνο. Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι οι σημερινοί μαθητές του Λυκείου δεν πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωποι με αιφνιδιαστικές αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα.

Έως δύο ενοίκια για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνωρίζει ότι η στελέχωση ενός σχολείου σε ένα νησί έχει διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνη μιας σχολικής μονάδας σε μεγάλο αστικό κέντρο. Όπως επισημαίνει, οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα να μετακινηθούν και να αναζητήσουν κατοικία σε περιοχές όπου η αγορά στέγης είναι ιδιαίτερα πιεσμένη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους θα μπορούν να λάβουν επιστροφή έως δύο μηνιαίων ενοικίων ετησίως. Σύμφωνα με όσα δηλώνει, για τα ενοίκια του 2024 η καταβολή θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ για εκείνα του 2025 στο τέλος Νοεμβρίου.

Οι αριθμοί για διορισμούς και αναπληρωτές

Για τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με την υπουργό, πραγματοποιήθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, εκ των οποίων οι 1.421 αφορούν την Ειδική Αγωγή. Μαζί με το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, οι νέοι μόνιμοι διορισμοί ξεπερνούν τους 5.600.

Στη Ρόδο, κατά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το 2026-2027, προσλήφθηκαν 360 εκπαιδευτικοί, ενώ συνολικά στα Δωδεκάνησα ο αριθμός έφτασε τους 813. Η υπουργός αναφέρει ακόμη ότι μέσω του EduPlan επιδιώκεται καλύτερος προγραμματισμός των αναγκών, ώστε τα κενά να εντοπίζονται νωρίτερα και να περιορίζονται οι διαδοχικές μετακινήσεις προσωπικού μέσα στη σχολική χρονιά.

Δημόσια ακίνητα για τη στέγαση εκπαιδευτικών

Η επιστροφή ενοικίου, πάντως, δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική παρέμβαση για το στεγαστικό. Η υπουργός αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και δήμους για την καταγραφή δημόσιων και δημοτικών ακινήτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανακαίνιση διαθέσιμων κατοικιών και τη δημιουργία ενός σταθερού αποθέματος στέγης για εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στα νησιά. Παράλληλα, όπως σημειώνει, οι δήμοι αποκτούν περισσότερες δυνατότητες παροχής τοπικών κινήτρων.

Τι λέει για το νέο Λύκειο και τις Πανελλαδικές

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο σχεδιασμός για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Η υπουργός υποστηρίζει ότι το σημερινό Λύκειο έχει σε μεγάλο βαθμό μετατραπεί σε προθάλαμο των εξετάσεων και ότι ζητούμενο είναι να αποκτήσει ξανά αυτοτελή μορφωτικό ρόλο.

Στον διάλογο εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων, όρια στην απόκλιση μεταξύ προφορικών και γραπτών βαθμών, η δημιουργία εθνικού σώματος αξιολογητών και η ενίσχυση του εθνικού μηχανισμού εξετάσεων. Η ίδια διευκρινίζει ότι πρόκειται για θέματα προς συζήτηση και όχι για ειλημμένες αποφάσεις.

«Οι σημερινοί μαθητές δεν θα αιφνιδιαστούν»

Για τους μαθητές που βρίσκονται ήδη στο Λύκειο ή προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές, η Σοφία Ζαχαράκη δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αιφνιδιασμός. Όπως αναφέρει, οποιαδήποτε αλλαγή θα προηγηθεί από πολυετή προετοιμασία, μεταβατικές ρυθμίσεις, πιλοτικές δοκιμές και ενημέρωση των οικογενειών.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι Πανελλαδικές δεν πρόκειται να καταργηθούν ξαφνικά ούτε να αλλάξουν οι κανόνες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μαθητών. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση προβλέπεται να ανοίξει στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ το πόρισμα της Επιτροπής αναμένεται έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και Τεχνητή Νοημοσύνη

Στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα του σχολείου εντάσσονται επίσης το Ψηφιακό Φροντιστήριο και το EduAI. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η υπουργός, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 εγγεγραμμένους χρήστες και διαθέτει ζωντανά μαθήματα στα 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και περισσότερα από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα.

Για το EduAI αναφέρει ότι στόχος είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εξατομικευμένες ασκήσεις, άμεση ανατροφοδότηση και προσαρμογή του βαθμού δυσκολίας στις ανάγκες κάθε μαθητή, χωρίς να αντικαθίσταται ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

Ειδική Αγωγή: Νέες οργανικές θέσεις

Στην Ειδική Αγωγή, η υπουργός αναφέρει ότι δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και 600 κοινωνικών λειτουργών, ενώ από το 2020 έχουν πραγματοποιηθεί 8.905 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ίδρυση 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης και στην αναβάθμιση των ΚΕΔΑΣΥ, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του χρόνου αναμονής των οικογενειών για την αξιολόγηση και την υποστήριξη των παιδιών.