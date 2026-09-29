Εκπαιδευτικοί: 14 ευρώ την ημέρα μόνο για να φτάσουν στα σχολεία – Παρέμβαση ΔΟΕ για την κατάργηση της έκπτωσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

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Σημαντική οικονομική επιβάρυνση αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί που μετακινούνται καθημερινά προς τη Σαλαμίνα, μετά την κατάργηση της έκπτωσης 50% στην πορθμειακή σύνδεση Σαλαμίνας – Περάματος.

Η ΔΟΕ παρεμβαίνει στο ζήτημα, στηρίζει τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ζητά την άμεση επαναφορά της έκπτωσης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα οχήματά τους.

Σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, η κατάργηση της έκπτωσης έχει αυξήσει αισθητά το καθημερινό κόστος για όσους χρειάζεται να μετακινούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νησιού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το κόστος της μετακίνησης φτάνει τα 14 ευρώ ημερησίως μόνο για το αυτοκίνητο, ποσό που χαρακτηρίζει δυσβάσταχτο για τους εργαζόμενους.

Κινητοποίηση και αίτημα για επαναφορά της έκπτωσης 50%

Η ΔΟΕ γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση στα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και εκπροσώπων σωματείων.Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί συνάντηση, οι εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ η Κοινοπραξία Πορθμείων Σαλαμίνας αρνήθηκε να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σωματείων.

Το βασικό αίτημα είναι η άμεση επαναφορά της έκπτωσης 50% στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών αλλά και στα οχήματά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ καλεί παράλληλα τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και δηλώνει τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή, καλώντας εκπαιδευτικούς, γονείς και κατοίκους της Σαλαμίνας να συμμετάσχουν.

Η ΔΟΕ βάζει στο τραπέζι ακόμη και το ζήτημα των παραιτήσεων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΔΟΕ στις συνέπειες που μπορεί να έχει το αυξημένο κόστος μετακίνησης για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τη λειτουργία των σχολείων.

«Η αξιοπρεπής πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα σχολεία δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης», τονίζει. Παράλληλα, ζητά από την πολιτεία ουσιαστική στήριξη, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το έργο τους και να μην οδηγούνται, όπως αναφέρει, ακόμη και σε παραιτήσεις, με συνέπειες στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών.

Η ΔΟΕ συνδέει έτσι το ζήτημα του κόστους μετακίνησης όχι μόνο με την οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, αλλά και με τη δυνατότητα στελέχωσης και ομαλής λειτουργίας των σχολείων της Σαλαμίνας.