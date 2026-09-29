Χανιά: Φοιτητές ζητούν δωρεάν εστίες στο Παλιό Ψυχιατρείο – «Αντιμετωπίζουμε αδιέξοδο με τη στέγαση»

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Την αξιοποίηση των κτηρίων του Παλιού Ψυχιατρείου στα Χανιά για τη δημιουργία δωρεάν φοιτητικών εστιών ζητούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, με φόντο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ στην εξεύρεση κατοικίας.

Την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Παλιού Ψυχιατρείου στα Χανιά για τη δημιουργία δωρεάν φοιτητικών εστιών ζητούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης.

Όπως αναφέρει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση κατοικίας, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας και του υψηλού κόστους των ενοικίων.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι προτείνουν την αξιοποίηση των κτηρίων του Παλιού Ψυχιατρείου ως άμεση λύση για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να στηρίξουν το αίτημα για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Με την ακαδημαϊκή χρονιά να έχει ξεκινήσει, οι πρωτοετείς συνάδελφοι μας έρχονται σε αδιέξοδο με τη φοιτητική στέγη στα Χανιά , ειδικά οι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΛΜΕΠΑ.

Βάσει των στοιχείων, της ίδιας της σχολής, το 2024 στο ΕΛΜΕΠΑ Χανίων φοιτούσαν πάνω από 2000 φοιτητές. Το μόνο μέτρο που έχει παρθεί για τόσους φοιτητές είναι η ενοικίαση 8 δωματίων σε ένα ξενοδοχείο στους Αγίους Αποστόλους που φιλοξενεί 16 φοιτητές. Τα δωμάτια αυτά είναι διαθέσιμα μέχρι τέλος Ιουνίου , και μετά οι φοιτητές αναγκάζονται να ξεσπιτώνονται με συνέπεια να μην έχουν σπίτι να μείνουν την εξεταστική του Σεπτέμβρη.

Είναι το λιγότερο απαράδεκτο, ένα τμήμα με τόσους ενεργούς φοιτητές να μην τους παρέχει δωρεάν στέγαση αποκλείοντας παιδιά από τις σπουδές τους επειδή δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα υψηλά κόστη σπουδών. Ειδικά εδώ στα Χανιά πλέον ένας φοιτητής χρειάζεται παραπάνω από ένα βασικό μισθό για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες , με το ενοίκιο να φτάνει τα 450-500€ κατά μέσο όρο.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης απαιτούμε τα κτήρια του Παλιού Ψυχιατρείου ,που ανήκουν στην ΕΤΑΔ, να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών .Να διαμορφωθούν δωρεάν εστίες για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ ,σαν προσωρινή λύση, μέχρι να χτίσουν καινούριες εστίες για τους φοιτητές του ιδρύματος.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να στηρίξει το αίτημα μας.

Διεκδικούμε:

· Να αξιοποιηθούν τα κτήρια του Παλιού Ψυχιατρείου για την παροχή δωρεάν στέγασης των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων να στηρίξει το παρακάτω αίτημα:

«Ως Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αναγνωρίζουμε το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα στον νομό, ειδικά για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ. Με βάση αυτό στηρίζουμε το ψήφισμα των Φοιτητικών Συλλόγων για την αξιοποίηση των κτηρίων του Παλιού Ψυχιατρείου για την παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ.»