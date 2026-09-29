Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέα μήνυση Λαζαράτου – Στο στόχαστρο Υπουργείο Παιδείας και ΕΘΑΑΕ

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Στη μήνυσή του ο κ. Λαζαράτος θέτει, μεταξύ άλλων, ζήτημα ενδεχόμενης παράβασης καθήκοντος και απάτης, ενώ κάνει λόγο για «αυθαιρέτως και παρανόμως συνταχθέντα μητρώα» της ΕΘΑΑΕ.

Νέα δικαστική πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος για το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Όπως γνωστοποίησε, κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί τυχόν αξιόποινες πράξεις κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο κ. Λαζαράτος θέτει ζήτημα ενδεχόμενης παραβάσεως καθήκοντος και απάτης σχετικά με τη διαδικασία, καθώς όπως αναφέρει «φαίνεται να λαμβάνει χώρα επί τη βάσει αυθαιρέτως και παρανόμως συνταχθέντων μητρώων της ΕΘΑΑΕ».

Στη μήνυση κατονομάζονται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η υπουργός και ο υφυπουργός Παιδείας ως εποπτεύοντα όργανα της Αρχής, μέλη των μητρικών ιδρυμάτων των ΝΠΠΕ Keele, York και Anatolia, μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, μέλη των σχετικών μητρώων, μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, οι διοικήσεις στα συγκεκριμένα ιδρύματα.

Η μήνυση έρχεται μετά τις νέες αιτήσεις ακύρωσης που κατέθεσε ο κ. Λαζαράτος στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νέων αδειών για το Keele University και το City College University of York. Ο καθηγητής είχε προσφύγει και κατά των προηγούμενων αδειών, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν από το ΣτΕ.

Στο επίκεντρο των νέων αιτήσεων βρίσκονται, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, η διαδικασία επαναχορήγησης των αδειών, οι γνωμοδοτήσεις της ΕΘΑΑΕ και κυρίως η δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.

Βασικός ισχυρισμός του καθηγητή είναι ότι οι νέες άδειες αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 134 και 142 του ν. 5094/2024. Κατά την επιχειρηματολογία του, αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ανάκλησης, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες που προβλέπουν δυνατότητα αναδρομικής ανάκτησης πιστωτικών μονάδων από προγράμματα που δεν είχαν πιστοποιηθεί. Παράλληλα, ο κ. Λαζαράτος υποστηρίζει ότι οι νέες άδειες στηρίζονται σε σύμφωνες γνώμες της ΕΘΑΑΕ που εκδόθηκαν στις 8 Αυγούστου 2025 και πλέον, κατά την άποψή του, δεν μπορούν να θεωρηθούν επίκαιρες, λόγω των μεταγενέστερων πραγματικών και νομικών δεδομένων.

Σε ποιους κάνει μηνύσεις

Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά σειράς προσώπων που διαδραμάτισαν ρόλο στην αξιολόγηση, την εποπτεία και τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβάνοντας:

Τον Πρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργό και Υφυπουργό) ως εποπτεύουσα αρχή.

Στελέχη των μητρικών ιδρυμάτων των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) Keele, York και Anatolia.

Μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καθώς και των σχετικών μητρώων.

Τις διοικήσεις των εν λόγω εκπαιδευτικών φορέων.

Τους διδάσκοντες των ΝΠΠΕ.

Η ανάρτηση Λαζαράτου

Μια μήνυση- αναφορά προς διερεύνηση.

Όλη η διαδικασία φαίνεται να λαμβάνει χώρα επι τη βάσει αυθαιρέτως και παρανόμως συνταχθεντων ΜΗΤΡΩΩΝ της ΕΘΑΑΕ.

ΜΗΤΡΩΟΥ ακαδημαϊκών.

ΜΗΤΡΩΟΥ φοιτητών.

ΜΗΤΡΩΟΥ μελών επιμελητηρίου.

Διαβάσατε παρακαλώ το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β του ν . 4653/2020.

Η εκεί προβλεπόμενη κανονιστική πράξη του Συμβουλίου Αξιολογήσεως και Πιστοποιήσεως που « καθορίζει την διαδικασία τηρήσεως και ανανεώσεως του ΜΗΤΡΩΟΥ» φαίνεται να μην υφίσταται καν στον νομικό κόσμο.

Η έστω να μην υφίσταται ΕΓΚΥΡΩΣ.

Με αποτέλεσμα την απόλυτη ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ.

Αυτή η κανονιστική απόφαση είναι η καρδιά της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Τίθεται ζήτημα ενδεχόμενης παραβάσεως καθήκοντος και απάτης.