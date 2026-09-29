Σχολεία: «Μπλόκο» στο delivery – Τι ισχύει για φαγητό και σχολικά κυλικεία

Πίνακας περιεχομένων

Τέλος στο delivery μέσα στα σχολεία βάζει ρητά το νέο πλαίσιο για τη διάθεση τροφίμων στις σχολικές μονάδες.

Οι μαθητές δεν μπορούν να παραγγέλνουν φαγητό ή ροφήματα από εξωτερικές επιχειρήσεις εστίασης και να τα παραλαμβάνουν εντός του σχολικού χώρου, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπεται να βγαίνουν αυθαίρετα από το σχολείο κατά τη διάρκεια του ωραρίου για να αγοράσουν τρόφιμα από καταστήματα.

Η απαγόρευση περιλαμβάνεται στις νέες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τα τρόφιμα που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, στους χώρους εστίασης και στους αυτόματους πωλητές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ρητή απαγόρευση για delivery μέσα στο σχολείο

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη διάθεση τροφίμων εκτός κυλικείου, με το πλαίσιο να ξεκαθαρίζει τι ισχύει για παραγγελίες από καταστήματα που βρίσκονται εκτός της σχολικής μονάδας.

Η διατύπωση είναι σαφής:

«Απαγορεύεται η παραγγελία και διανομή τροφίμων ή ροφημάτων από εξωτερικές επιχειρήσεις εστίασης (υπηρεσίες ταχυμεταφοράς / delivery) εντός του σχολικού χώρου».

Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται ένας μαθητής να κάνει παραγγελία από εξωτερικό κατάστημα εστίασης και να παραλάβει το φαγητό ή το ρόφημά του από διανομέα μέσα στον χώρο του σχολείου.

Ούτε έξοδος για αγορά φαγητού

Το πλαίσιο δεν περιορίζεται στις παραγγελίες μέσω delivery.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι απαγορεύεται η αυθαίρετη έξοδος των μαθητών από τον σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται ακριβώς η έξοδος από το σχολείο προκειμένου ο μαθητής να αγοράσει τρόφιμα από κάποιο κατάστημα. Έτσι, προβλέπονται δύο σαφείς περιορισμοί: ούτε παραγγελία και διανομή από εξωτερικές επιχειρήσεις εστίασης μέσα στο σχολείο ούτε αυθαίρετη έξοδος μαθητών για αγορά φαγητού.

Τι μπορούν να φέρνουν οι μαθητές από το σπίτι

Οι νέες κατευθύνσεις δεν αφορούν μόνο όσα αγοράζουν οι μαθητές από τα σχολικά κυλικεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα τρόφιμα που φέρνουν μαζί τους από το σπίτι.

Συστήνεται η ενημέρωση γονέων και μαθητών, ώστε τα γεύματα και τα σνακ που μεταφέρονται στο σχολείο να ακολουθούν τις ίδιες διατροφικές προδιαγραφές και να αποφεύγονται ανθυγιεινές επιλογές.

Μεταξύ των ενδεικτικών προτάσεων περιλαμβάνονται σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, τορτίγια ή αραβική πίτα ολικής άλεσης, φρούτα, γιαούρτι, φρουτοσαλάτα, σαλάτες, κεφίρ και άλλες επιλογές.

Τι «κόβεται» από τα σχολικά κυλικεία

Οι αλλαγές για το delivery αποτελούν μόνο ένα μέρος των νέων κανόνων για τη διατροφή μέσα στα σχολεία. Από τα προϊόντα που δεν επιτρέπεται να διατίθενται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σοκολάτες, κρουασάν, donuts, καραμέλες, chips, γαριδάκια, παγωτά, γρανίτες, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.

Παράλληλα, απαγορεύεται η πώληση στους μαθητές αναψυκτικών, καφέ και ενεργειακών ποτών στα σχολικά κυλικεία όλων των βαθμίδων. Περιορισμοί προβλέπονται και για τα επεξεργασμένα κρέατα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αλλαντικών, όπως ζαμπόν, φέτες γαλοπούλας, μπέικον, πάριζα και λουκάνικο, καθώς και παρασκευασμάτων όπως κοτομπουκιές, γύρος, σουβλάκι, σνίτσελ και μπιφτέκι ως συστατικών σε σάντουιτς, πίτες, πίτσα και σαλάτες.

Έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες, τις Σχολικές Επιτροπές και τους υπεύθυνους των κυλικείων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων.

Παράλληλα, προβλέπονται οι σχετικοί υγειονομικοί έλεγχοι για την τήρηση του καταλόγου των επιτρεπόμενων τροφίμων και την προσαρμογή των σχολικών κυλικείων στις νέες διατάξεις.

Με το νέο πλαίσιο, επομένως, μπαίνουν συγκεκριμένα όρια όχι μόνο στο τι μπορούν να αγοράζουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προμηθεύονται φαγητό κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου: delivery μέσα στη σχολική μονάδα δεν επιτρέπεται.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ