Πανεπιστήμιο Πατρών: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ανατομικής – Έκθεση με ανθρώπινα προπλάσματα

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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανατόμοι και κλινικοί γιατροί από διαφορετικές ειδικότητες συναντώνται σε ένα συνέδριο αφιερωμένο στη σύνδεση της Ανατομίας με την κλινική πράξη.

Στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης για τη σύνδεση της Ανατομίας με την καθημερινή κλινική πράξη θα βρεθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανατόμοι και κλινικοί γιατροί από διαφορετικές ειδικότητες. Το Εργαστήριο Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ανατομικής με διεθνή συμμετοχή, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα forum επιστημονικού διαλόγου γύρω από τον ρόλο της Ανατομίας στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στην ασφαλή άσκηση της ιατρικής, μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και debates μεταξύ ανατόμων και κλινικών γιατρών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν έκθεση πλαστινοποιημένων ανθρώπινων προπλασμάτων, γνωρίζοντας την ανθρώπινη ανατομία μέσα από μια σύγχρονη τεχνική που προσφέρει διαφορετική προσέγγιση στη μελέτη των ανατομικών δομών.

Το συνέδριο έχει σχεδιαστεί ως ένα ζωντανό φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και επιστημονικών αντιπαραθέσεων (debates) γύρω από καίρια ζητήματα λεπτομερούς ανατομίας και της άμεσης επίδρασής τους στην κλινική πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον γόνιμο διάλογο μεταξύ ανατόμων και κλινικών γιατρών από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Μια καινοτομία στα πλαίσια του Συνεδρίου είναι και η Έκθεση plastinated ανθρώπινων προπλασμάτων. Η πρωτοποριακή τεχνική της πλαστινοποίησης (plastination) καθιερώθηκε από τον Gunther von Hagens και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την «κλασσική» παρασκευή ανθρώπινων πτωματικών δειγμάτων. Στην έκθεση που θα φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου, θα περιλαμβάνονται δείγματα τόσο από τη συλλογή του Εργαστηρίου Ανατομικής όσο και από την von Hagens Plastination. Εκεί οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, υπό την καθοδήγηση των Βοηθών του Εργαστηρίου Ανατομίας, να γνωρίσουν την ανθρώπινη ανατομία με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν!

Περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/view/clinical-anatomy-patras-2026?usp=sharing