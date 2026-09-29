Παπαϊωάννου για Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρέπει να προβληματίσει ότι 400 επιτυχόντες δεν ενεγράφησαν λόγω κόστους ζωής

Πίνακας περιεχομένων

Τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι περίπου 400 επιτυχόντες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν αναμένεται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους για το νέο ακαδημαϊκό έτος εξέφρασε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάσταση που επικρατεί στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό του 2021 που έπληξε την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά το θέμα με τους 400 επιτυχόντες φοιτητές που τελικά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο Πατρών, ο κ. Παπαϊωάννου είπε: «Το στοιχείο ότι 400 επιτυχόντες δεν ενεγράφησαν προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής και μια οικογένεια που σπουδάζει ένα παιδί μακριά από το σπίτι της πληρώνει και νοίκι και φαγητό και μετακινήσεις όμως πλέον η πολιτεία κάνει δύο πράγματα, δίνει φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και υπάρχουν και οι εστίες. Αν θέλω να μείνω μόνος μου μου δίνει 2000€, αν θέλω να συγκατοικήσω με έναν φίλου μου και οι δύο θα πάρουμε 5.000€ μόνο για στεγαστικό επίδομα. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα όμως είναι κάτι που πριν από το ’19 δεν γινόταν», τόνισε.

«Ενδεχομένως κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν και απλώς τα δηλώσανε, μπορεί κάποια παιδιά να έκαναν κάποιες άλλες επιλογές. Όσον αφορά την ιατρική η λογική λέει ότι τα παιδιά αυτά δεν ενεγράφησαν λόγω κόστους ζωής αλλά σας λέω είμαι εγώ που το παιδί μου μπήκε στην Ιατρική Πάτρας και μπορώ να του δώσω μόνο 300€ το μήνα για να ζήσει, που δεν μπορεί να ζήσει όμως εάν χρησιμοποιήσει το επίδομα στέγασης και συγκατοικήσει με κάποιον, και αν την σίτισή του καθημερινά την έχει στην εστία μπορεί να σπουδάσει; Αν όλα αυτά δεν τα θέλω και πάλι δεν μπορώ πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτόν τον πατέρα που δεν μπορεί και στενοχωριέμαι για το παιδί που δεν θα σπουδάσει όμως να μην τα ισοπεδώνουμε όλα», συμπλήρωσε ο υφυπουργός Παιδείας.

Ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε επίσης πως δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους τα μαθήματα στο Αρκαλοχώρι πραγματοποιούνται σε κοντέινερ μετά από τόσα χρόνια, ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το ζήτημα. «Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διαδικασία περνάει μέσα από την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης και την περιφερειακή και στη συνέχεια το υπουργείο. Ξεκάθαρα και τίμια σας απαντώ ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Έπρεπε να είχε λυθεί αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι δεν γνωρίζω».